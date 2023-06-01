زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة للانضمام لحلف الناتو

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أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال زيارة لمولدوفا اليوم الخميس، إلى أن بلاده مستعدة لتكون جزءا من حلف شمال الأطلسي "الناتو" وإن كييف تنتظر التكتل الدفاعي ليكون مستعدا لضمها.وكرر زيلينسكي رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إثر وصوله إلى مولدوفا التي تقع على الحدود مع بلاده لحضور قمة تجمع أكثر من 40 زعيما أوروبيا.وقال: "نطالب الحلفاء بإمدادنا بمنظومات باتريوت للدفاع الجوي ومقاتلات جوية"، مشيراً إلى أن لا توجد منطقة في أوروبا هي في مأمن من الحرب.ولفت زيلينسكي إلى أن الشكوك حول انضمام أوكرانيا إلى الناتو تعرّض أوروبا للخطر.ومن المقرر أن تظهر القمة الدعم للبلدين، أوكرانيا ومولدوفا، في وقت تستعد فيه كييف لشن هجوم مضاد على القوات الروسية.وقال زيلينسكي: "ندعم مولدوفا وشعبها في تكاملهم مع الاتحاد الأوروبي. لقد ساندتم شعبنا ولاجئينا الذين فروا في أول أيام الحرب ولن ننسى ذلك أبدا"، وفقا لرويترز.