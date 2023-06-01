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عربي-دولي

راجمات روسية تظهر في بلد عربي.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
01-06-2023 | 06:48
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ظهرت راجمات "سميرتش" الروسية خلال مناورات عسكرية أجرتها الجزائر قبل يومين بعنوان "الإصرار-2023".
 
وأشرف رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة على المناورات التي شملت العديد من الجوانب العسكرية.
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وتصنف "سميرتش" ضمن قاذفات الصواريخ المتعددة، التي يمكن استخدامها في تدمير تحصينات العدو في نطاق يتجاوز الـ 100 كيلومتراً خلال دقائق معدودة.
ويوجد نوعين من قاذفات الصواريخ المتعددة "سميرتش" أحدهما مزود بـ 12 صاروخاً والآخر خفيف يحمل 6 صواريخ فقط، بحسب ما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
 
وتتكون أنظمة قاذفات "سميرتش" الروسية من:
- الوحدات القتالية
- وحدات القيادة والتحكم
- وحدات الدعم وأنظمة تحديد الأهداف
- وحدات الصيانة
 
- أجهزة خاصة بالتدريب
وتمّ تصميم قاذفات الصواريخ المتعددة "سميرتش" لتدمير قائمة من الأهداف، التي تشمل:
- وحدات المشاة في المواقع المكشوفة والمحصنة
- المركبات المدرعة وذات التدريع الخفيف
- مواقع المدفعية ووحدات الدفاع الجوي التكتيكية
- المروحيات أثناء وجودها على الأرض
- مراكز القيادة ومراكز الاتصال
- المنشآت الصناعية العسكرية
 
 
 
(روسيا اليوم - سبوتنيك)
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