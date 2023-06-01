مُجدداً.. إيلون ماسك يستعيدُ لقب الأكثر ثراءً في العالم

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استعاد الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك لقب الأكثر ثراءً في العالم، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، متجاوزاً الفرنسي "برنارد أرنو" المدير التنفيذي لشركة السلع الفخمة "LVMH" التي تقلصت مكاسبها أسهمها خلال العام الحالي إلى 19.7%.وصعد ماسك سلم الثروة سريعاً خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغت ثروته 192 مليار دولار، بعد صعود سهم شركته للسيارات الكهربائية بحوالي 65.6% في 2023، حيث يمتلك الملياردير حوالي 13% من "تسلا".وكان "أرنو" تقدم على "ماسك" خلال كانون الأول من العام الماضي بقائمة أثرياء العالم، بعد هبوط سهم "تسلا" عقب استحواذ الملياردير الأميركي على "تويتر" مقابل 44 مليار دولار.وأشار تقرير حديث نشرته "بلومبرغ" إلى أن قيمة "تويتر" انخفضت إلى ثلث القيمة التي استحوذ بها ماسك على الشركة، وكلفته حصة كبيرة من أسهمه في شركة السيارات الكهربائية، والتي كان ذات يوم يملك فيها أكثر من 22% قبل شراء "تويتر".وأضاف "ماسك" 13 مليار دولار إلى ثروته خلال 3 أيام فقط منذ بداية الأسبوع الجاري، والذي ينتهي يوم غدٍ الجمعة، فيما ارتفعت ثروته 40.3% منذ بداية العام.ولا تزال ثروة "ماسك" بعيدة عن المستوى القياسي الذي حققته عند 338 مليار دولار في نوفمبر 2021، بنحو 146 مليار دولار.أما أرنو، فقد انخفضت ثروته إلى 187 مليار دولار، وبفارق 5 مليارات دولار عن الشريك المؤسس لـ "تسلا".