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عربي-دولي

مفاجأة كبرى في الفضيحة داخل أشهر النقابات.. ماذا يحصل؟

Lebanon 24
01-06-2023 | 09:00
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كشفت النائبة في البرلمان المصري مها عبد الناصر، عن مفاجأة في الفضيحة الكبرى داخل نقابة المهندسين وحدوث أعمال شغب خلال التصويت على سحب الثقة من نقيب المهندسين.

وكشفت البرلمانية المصرية عن "وجود 4 برلمانيين ضمن البلطجية الذين ظهروا ضمن أحداث الشغب التي حدثت في النقابة، موضحة أنها سوف تتقدم بطلب رسمي لرئيس مجلس النواب لتحويل النواب الأربعة الذين ظهروا وسط البلطجية للتحقيق في لجنة القيم".
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وكشف المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين عن تعرضه لمحاولة اعتداء داخل النقابة.  

ووجه رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتدخل لإعلان نتيجة الجمعية العمومية، وفورا درءا لأي خلافات شديدة، وفتح تحقيق عاجل في وقائع الاعتداء التي حدثت ومع أحد الأحزاب السياسية، وتقديم كل الجناة إلى الجهات القضائية لنيل عقابهم.  

ووفقا لبعض المهندسين الداعمين للنقيب بعد تجديد الثقة فيه، قرر البعض تشكيل جمعية عمومية غير عادية عن طريق أعضاء تابعين لهم داخل النقابة لمحاولة السيطرة على نقابة المهندسين ولسحب الثقه من نقيب المهندسين، ولكن المهندسين اتحدوا اليوم ورفضوا سحب الثقة من النقيب. (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
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