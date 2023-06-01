"إسرائيل" قلقة من صفقة "الأسد الصيني" لمصر والسعودية.. "قد تقلب موازين القوى"

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تترقب "إسرائيل" صفقة طائرات حربية صينية من طراز رفيع لمصر والسعودية قد تقلب موازين القوى الجوية في المنطقة.وقال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي إن مصر قد تشتري الطائرة المقاتلة الصينية J10C الملقبة بـ"الأسد الصيني"، والتي تستند بحسب منشورات أجنبية إلى المقاتلة الإسرائيلية "لافي"، التي ألغي تصنيعها عام 1987.ويأتي ذلك في إطار صفقة أسلحة ضخمة تشمل أيضا المملكة العربية السعودية، وتقلل من اعتمادها على الأسلحة الأميركية، وتعطي الصين موطئ قدم في المنطقة.وأضاف الموقع: "بدأت مصر التفاوض مع الصين بشأن سلسلة من صفقات الأسلحة الكبرى، ستشمل الصفقات، من بين أمور أخرى، شراء طائرات مقاتلة متقدمة وأنظمة دفاع جوي وطائرات انتحارية من دون طيار".واشترت مصر بالفعل طائرات مقاتلة وطائرات تدريب قديمة من الصين في الماضي، كما اشترت السعودية صواريخ من القوة الشيوعية، لكن هذه المرة يدور الحديث حول سلسلة صفقات لأنظمة أسلحة متطورة، سيقلل شرائها من الاعتماد التقني والسياسي للبلدين على الأسلحة الأمريكية، ويعطي الصين موطئ قدم قوي في المنطقة.وأشار الموقع إلى أن مصر، التي تحولت إلى الأسلحة الأميركية بعد توقيع اتفاقية السلام مع "إسرائيل"، اشترت طائرات مقاتلة فرنسية من طراز رافال في السنوات الأخيرة، لكن سلاحها الجوي لا يزال يعتمد إلى حد كبير على طائرات F-16 الأميركية.في الوقت نفسه، تحاول السعودية الحصول على إذن أميركي - وإسرائيلي - لشراء طائرات الشبح F-35 جنبا إلى جنب مع القدرة على تخصيب اليورانيوم ، ومن المحتمل أن يكون الهدف من المفاوضات مع الصين هو الضغط على الولايات المتحدة. (روسيا اليوم)