Advertisement

عربي-دولي

"إسرائيل" قلقة من صفقة "الأسد الصيني" لمصر والسعودية.. "قد تقلب موازين القوى"

Lebanon 24
01-06-2023 | 07:36
A-
A+
Doc-P-1073126-638212273785126623.jpg
Doc-P-1073126-638212273785126623.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تترقب "إسرائيل" صفقة طائرات حربية صينية من طراز رفيع لمصر والسعودية قد تقلب موازين القوى الجوية في المنطقة.

وقال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي إن مصر قد تشتري الطائرة المقاتلة الصينية J10C الملقبة بـ"الأسد الصيني"، والتي تستند بحسب منشورات أجنبية إلى المقاتلة الإسرائيلية "لافي"، التي ألغي تصنيعها عام 1987.
Advertisement

ويأتي ذلك في إطار صفقة أسلحة ضخمة تشمل أيضا المملكة العربية السعودية، وتقلل من اعتمادها على الأسلحة الأميركية، وتعطي الصين موطئ قدم في المنطقة.

وأضاف الموقع: "بدأت مصر التفاوض مع الصين بشأن سلسلة من صفقات الأسلحة الكبرى، ستشمل الصفقات، من بين أمور أخرى، شراء طائرات مقاتلة متقدمة وأنظمة دفاع جوي وطائرات انتحارية من دون طيار".

واشترت مصر بالفعل طائرات مقاتلة وطائرات تدريب قديمة من الصين في الماضي، كما اشترت السعودية صواريخ من القوة الشيوعية، لكن هذه المرة يدور الحديث حول سلسلة صفقات لأنظمة أسلحة متطورة، سيقلل شرائها من الاعتماد التقني والسياسي للبلدين على الأسلحة الأمريكية، ويعطي الصين موطئ قدم قوي في المنطقة.

وأشار الموقع إلى أن مصر، التي تحولت إلى الأسلحة الأميركية بعد توقيع اتفاقية السلام مع "إسرائيل"، اشترت طائرات مقاتلة فرنسية من طراز رافال في السنوات الأخيرة، لكن سلاحها الجوي لا يزال يعتمد إلى حد كبير على طائرات F-16 الأميركية.

في الوقت نفسه، تحاول السعودية الحصول على إذن أميركي - وإسرائيلي - لشراء طائرات الشبح F-35 جنبا إلى جنب مع القدرة على تخصيب اليورانيوم ، ومن المحتمل أن يكون الهدف من المفاوضات مع الصين هو الضغط على الولايات المتحدة. (روسيا اليوم)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:33 | 2023-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:17 | 2023-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:53 | 2023-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:02 | 2023-06-01
09:30 | 2023-06-01
09:09 | 2023-06-01
09:00 | 2023-06-01
09:00 | 2023-06-01
08:56 | 2023-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website