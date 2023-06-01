بوتين: لا يساورني شك بشأن انتصارنا في العملية العسكرية الخاصة

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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته المطلقة في انتصار روسيا في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.جاء ذلك خلال اجتماع بالفيديو للرئيس الروسي مع الأسر متعددة الأطفال، حيث تطرق أحد المتحدثين في الاجتماع إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا قائلا: "أنا واثق من أن النصر سيكون دائما حليفنا، وستكون بلادنا في نهاية المطاف ضامنا للسلام والأمن".فأجاب بوتين: "سيكون الأمر كما قلت. نحن بلا شك ندافع عن أرضنا وقيمنا. ولا أشك في أن النصر سيكون حليفنا". (روسيا اليوم)