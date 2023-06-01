بدبابات وجنود... روسيا تصدّ محاولة "غزو" أوكرانية لأراضيها

أكد الجيش الروسي، اليوم الخميس، أنه تصدى بسلاحه الجوي ومدفعيته لمحاولة "غزو" أوكرانية لمنطقة حدودية روسية شارك فيها عشرات الجنود والدبابات.



وقالت وزارة الدفاع الروسية على تليغرام "بعد قصف مكثف لمنشآت مدنية في منطقة بيلغورود، حاولت مجموعات إرهابية أوكرانية تعدّ سريتين من المشاة معززتين بدبابات غزو الأراضي الروسية". (العربية)

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