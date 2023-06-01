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عربي-دولي
الصحة السودانية: قوات الدعم السريع حولت المرافق الصحية لثكنات عسكرية
Lebanon 24
01-06-2023
|
11:30
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قال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة السودانية محمد إبراهيم عبد الرحمن، إن قوات الدعم السريع استولت على عدد من المراكز الصحية وحولتها إلى ثكنات عسكرية.
وقال عبد الرحمن إن "الدعم السريع يتمركز في عدد 34 مستشفى ومرفقا صحيا واستولى على 29 سيارة إسعاف منذ اندلاع المعارك".
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وأضاف: "الدعم السريع حول هذه المرافق الخدمية الصحية إلى ثكنات عسكرية حتى خلال أيام الهدنة وقبلها والتي كان يعول عليها في تقديم خدمات طيبة للمرضى والحالات الطارئة".
وأفاد "روسيا اليوم" بأن اشتباكات عنيفة بمنطقة شمال الخرطوم بحري عند جسر الحلفايا ووسط الخرطوم وجنوبي العاصمة السودانية، مؤكدة أن السودانيين يعيشون أوضاعا إنسانية مأساوية بسبب انعدام المواد الغذائية الضرورية وارتفاع غير مسبوق لأسعار الخبز مع ندرة في عدد من المناطق. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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