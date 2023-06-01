28
o
بيروت
28
o
طرابلس
16
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
28
o
بشري
26
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"واشنطن بوست": إيران تُسلّح سوريا لطرد الأميركيين
Lebanon 24
01-06-2023
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن إيران تسلح سوريا لشن هجمات جديدة على القوات الأميركية، وتعمل كذلك مع روسيا على استراتيجية أوسع لطرد الأميركيين من المنطقة.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن ضباط استخبارات أميركيين وعن وثائق سرية حصلت عليها لكنها لم تنشر صورا لها: "إيران تسلح المقاتلين في سوريا لبدء مرحلة جديدة من الهجمات على القوات الأميركية في ذلك البلد".
Advertisement
ووفقا للصحيفة، تتضمن الوثيقة السرية وصفا لجهود جديدة وأوسع نطاقا من جانب موسكو ودمشق وطهران لإخراج الولايات المتحدة من سوريا. وتصف وثائق أخرى حملة ضد الولايات المتحدة يزعم أنها تتضمن إثارة المقاومة الشعبية.
وتزعم معلومات الاستخبارات، وفقا للمقالة، بأن "مسؤولين من روسيا وإيران وسوريا التقوا في تشرين الثاني 2022 واتفقوا على إنشاء مركز تنسيق لقيادة الحملة ضد الأميركيين. لكن الوثائق لا تشير إلى مشاركة روسيا المباشرة في التخطيط لحملة القصف".
ونوهت الصحيفة، بأن وثائق سرية أخرى حصلت عليها، تزعم بأن إيران وحلفاءها يقومون بإنشاء وتدريب قوات لاستخدام قنابل أكثر شدة مصممة خصيصا لتدمير المعدات العسكرية الأميركية.
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإيراني العميد الركن محمد رضا أشتياني في لقاء مع نظيره السوري اللواء علي محمود عباس، إن إيران مستعدة لتزويد الجيش السوري بأحدث الأسلحة للدفاع. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بـ"توب" مكشوفة.. مُذيعة ومراسلة أخبار الـ MTV بإطلالة مُثيرة شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بـ"توب" مكشوفة.. مُذيعة ومراسلة أخبار الـ MTV بإطلالة مُثيرة شاهدوا الفيديو
02:44 | 2023-06-01
01/06/2023 02:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني بالأبيض.. شاهدوا آخر ظهور لها مع خطيبها قبل أيام من زفافهما (صور)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني بالأبيض.. شاهدوا آخر ظهور لها مع خطيبها قبل أيام من زفافهما (صور)
00:33 | 2023-06-01
01/06/2023 12:33:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فضائح تظهر للعلن.. اتهامات بين جويل حاتم وشقيقة الراحل جورج الراسي إليكم تفاصيل ما يجري (فيديو)
Lebanon 24
فضائح تظهر للعلن.. اتهامات بين جويل حاتم وشقيقة الراحل جورج الراسي إليكم تفاصيل ما يجري (فيديو)
03:12 | 2023-06-01
01/06/2023 03:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض... ما هي تسعيرته الآن؟
Lebanon 24
الدولار ينخفض... ما هي تسعيرته الآن؟
09:45 | 2023-06-01
01/06/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ مهم عن مصرف لبنان ومئات ملايين الدولارات.. إليكم ما قيلِ مؤخراً
Lebanon 24
كلامٌ مهم عن مصرف لبنان ومئات ملايين الدولارات.. إليكم ما قيلِ مؤخراً
13:52 | 2023-06-01
01/06/2023 01:52:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:08 | 2023-06-01
قائمة بالأسماء.. هؤلاء هم المرشحون للإنتخابات الأميركية حتى الآن
16:48 | 2023-06-01
ما هي العبارة التي كتبت على التاج الماسي للأميرة رجوة؟
16:37 | 2023-06-01
سيناتور أميركي يدعو لمقاضاة مدير الـFBI.. ما علاقة بايدن؟
16:19 | 2023-06-01
مسؤول روسي بارز بـ"الزي العسكري".. إليكم الصّورة
15:59 | 2023-06-01
تونس.. سعيّد يقترح فرض ضريبة جديدة على المستفيدين من الدعم
15:44 | 2023-06-01
خلال حفل تخريج.. بايدن يتعثّر على المنصة ويسقط على ركبتيه (فيديو)
فيديو
واحدة من أغرب التصديات لكرة القدم حدثت في مباراة بالدوري السعودي.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
واحدة من أغرب التصديات لكرة القدم حدثت في مباراة بالدوري السعودي.. شاهدوا الفيديو
08:00 | 2023-05-31
02/06/2023 00:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب تبكي بشدة.. ماذا حصل؟ (فيديو)
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب تبكي بشدة.. ماذا حصل؟ (فيديو)
05:00 | 2023-05-31
02/06/2023 00:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
شجار عنيف بين لبنانيين وعراقيين بالرصاص يُغلق وسطا تجاريا في البرازيل شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شجار عنيف بين لبنانيين وعراقيين بالرصاص يُغلق وسطا تجاريا في البرازيل شاهدوا الفيديو
00:10 | 2023-05-31
02/06/2023 00:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact