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عربي-دولي

"واشنطن بوست": إيران تُسلّح سوريا لطرد الأميركيين

Lebanon 24
01-06-2023 | 16:00
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ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن إيران تسلح سوريا لشن هجمات جديدة على القوات الأميركية، وتعمل كذلك مع روسيا على استراتيجية أوسع لطرد الأميركيين من المنطقة.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن ضباط استخبارات أميركيين وعن وثائق سرية حصلت عليها لكنها لم تنشر صورا لها: "إيران تسلح المقاتلين في سوريا لبدء مرحلة جديدة من الهجمات على القوات الأميركية في ذلك البلد".
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ووفقا للصحيفة، تتضمن الوثيقة السرية وصفا لجهود جديدة وأوسع نطاقا من جانب موسكو ودمشق وطهران لإخراج الولايات المتحدة من سوريا. وتصف وثائق أخرى حملة ضد الولايات المتحدة يزعم أنها تتضمن إثارة المقاومة الشعبية.

وتزعم معلومات الاستخبارات، وفقا للمقالة، بأن "مسؤولين من روسيا وإيران وسوريا التقوا في تشرين الثاني 2022 واتفقوا على إنشاء مركز تنسيق لقيادة الحملة ضد الأميركيين. لكن الوثائق لا تشير إلى مشاركة روسيا المباشرة في التخطيط لحملة القصف".

ونوهت الصحيفة، بأن وثائق سرية أخرى حصلت عليها، تزعم بأن إيران وحلفاءها يقومون بإنشاء وتدريب قوات لاستخدام قنابل أكثر شدة مصممة خصيصا لتدمير المعدات العسكرية الأميركية.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإيراني العميد الركن محمد رضا أشتياني في لقاء مع نظيره السوري اللواء علي محمود عباس، إن إيران مستعدة لتزويد الجيش السوري بأحدث الأسلحة للدفاع. (روسيا اليوم)
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