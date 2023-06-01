27
o
بيروت
29
o
طرابلس
24
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
نائب بارز متّهم بالتحرّش بـ5 نساء داخل مبنى البرلمان!
Lebanon 24
01-06-2023
|
09:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسببت شكاوى من خمس نساء ضد النائب في البرلمان البريطاني غيريانت ديفيز بتعليق عضويته في حزب العمال الذي ينتمي إليه.
ويواجه النائب اتهامات من خمس نساء بإخضاعهن لممارسات جنسية غير مرغوب فيها، لفظية وجسدية، خلال فترة عضويته في البرلمان.
Advertisement
وكان ديفيز انتخب لأول مرة في عام 1997 كعضو في مجلس العموم عن حزب العمال، وهو أحد أبرز البرلمانيين الذين يمثلون حزب العمال المعارض.
وقال تقرير لجريدة METRO إن العديد من الحوادث المزعومة وقعت في مبنى البرلمان، أو بعد التصويت في وقت متأخر من الليل.
وبحسب التقرير، فإن إحدى النساء التي زُعم أنه استهدفها كانت تبلغ من العمر 19 عاماً فقط في ذلك الوقت.
وقالت متحدثة باسم حزب العمال: "هذه مزاعم خطيرة بشكل لا يصدق عن سلوك غير مقبول على الإطلاق. نحن نشجع بشدة أي شخص لديه شكوى للتقدم إلى تحقيق الحزب".
وأضافت: "سيتمكن أي مقدم شكوى من الوصول إلى خدمة دعم مستقلة تقدم إرشادات ونصائح سرية ومستقلة من خبراء خارجيين طوال العملية".
وبحسب المعلومات التي نشرتها الصحافة البريطانية، فمن بين المزاعم أن النائب ديفيز اقترب من فتاة "مخمورة للغاية" تبلغ من العمر 22 عاماً، ثم أرسل لها عدداً من الرسائل "ذات الإيحاءات الجنسية".
وقال عضو في البرلمان إن ديفيز وضع يده على خصرها بعد تصويت متأخر في مجلس العموم، وقال: "سعيد لأننا نستطيع العودة إلى المنزل الآن".
وتشمل الادعاءات الأخرى ناشطة حزبية تزعم أن ديفيز اختارها مراراً وتكراراً في مؤتمر حزب العمال وحاول دعوتها لزيارته في غرفته بالفندق عندما كانت تبلغ من العمر 19 عاماً، حيث تقول إنه جعلها تشعر "بعدم الارتياح والضغط".
بدورها قالت نائبة من حزب العمال عملت مع ديفيز: "إنه حقاً يجعلني أشعر بعدم الارتياح. إنه يدخل مساحتك الشخصية هذا مقيت. يمكنك أن ترى أن النساء الأخريات يشعرن بعدم الارتياح من حوله".
من جهته نفى ديفيز بشدة المزاعم ضده، حيث قال في بيان صادر عنه: "لا أعترف بالادعاءات المقترحة ولا أعرف من الذي قدمها. لم يتم تقديم أي منها، على حد علمي، كشكاوى إلى حزب العمل أو البرلمان".
وأضاف: "إذا تسببت في الإساءة إلى أي شخص دون قصد، فأنا بطبيعة الحال آسف لأنه من المهم أن نتشارك في بيئة من الاحترام المتبادل والمتساوي للجميع".
وتقول جريدة "مترو" إنه من المحتمل أن يقرر دانيال غرينبيرغ، المفوض البرلماني للمعايير، فتح تحقيق خاص به إذا كان يشتبه في انتهاك مدونة قواعد السلوك الخاصة بأعضاء البرلمان. (العربية)
عربي-دولي
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قتيل في هذه المنطقة.. مجهول اطلق النار عليه داخل سيارته
Lebanon 24
قتيل في هذه المنطقة.. مجهول اطلق النار عليه داخل سيارته
15:33 | 2023-05-31
31/05/2023 03:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "صيرفة".. إليكم ما أعلنه مصرف لبنان اليوم
Lebanon 24
بشأن "صيرفة".. إليكم ما أعلنه مصرف لبنان اليوم
12:17 | 2023-05-31
31/05/2023 12:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
حالته حرجة... الشاب بلال سقط من الطابق الثاني أثناء عمله
Lebanon 24
حالته حرجة... الشاب بلال سقط من الطابق الثاني أثناء عمله
10:53 | 2023-05-31
31/05/2023 10:53:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"توب" مكشوفة.. مُذيعة ومراسلة أخبار الـ MTV بإطلالة مُثيرة شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بـ"توب" مكشوفة.. مُذيعة ومراسلة أخبار الـ MTV بإطلالة مُثيرة شاهدوا الفيديو
02:44 | 2023-06-01
01/06/2023 02:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فضائح تظهر للعلن.. اتهامات بين جويل حاتم وشقيقة الراحل جورج الراسي إليكم تفاصيل ما يجري (فيديو)
Lebanon 24
فضائح تظهر للعلن.. اتهامات بين جويل حاتم وشقيقة الراحل جورج الراسي إليكم تفاصيل ما يجري (فيديو)
03:12 | 2023-06-01
01/06/2023 03:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:02 | 2023-06-01
بث مباشر لحفل زفاف ولي العهد الاردني الامير الحسين بن عبدالله من رجوة آل سيف
09:30 | 2023-06-01
المقداد يتوجه إلى بغداد السبت المقبل
09:00 | 2023-06-01
الكرملين: علاقاتنا مع السعودية في أوبك+ قائمة على الثقة
09:00 | 2023-06-01
مفاجأة كبرى في الفضيحة داخل أشهر النقابات.. ماذا يحصل؟
08:56 | 2023-06-01
مدينة نيويورك تغرق بسبب ثقل مبانيها
08:40 | 2023-06-01
وسط تحذير صيني... أميركا وتايوان توقعان اتفاقاً تجارياً تاريخياً
فيديو
واحدة من أغرب التصديات لكرة القدم حدثت في مباراة بالدوري السعودي.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
واحدة من أغرب التصديات لكرة القدم حدثت في مباراة بالدوري السعودي.. شاهدوا الفيديو
08:00 | 2023-05-31
01/06/2023 17:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب تبكي بشدة.. ماذا حصل؟ (فيديو)
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب تبكي بشدة.. ماذا حصل؟ (فيديو)
05:00 | 2023-05-31
01/06/2023 17:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
شجار عنيف بين لبنانيين وعراقيين بالرصاص يُغلق وسطا تجاريا في البرازيل شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شجار عنيف بين لبنانيين وعراقيين بالرصاص يُغلق وسطا تجاريا في البرازيل شاهدوا الفيديو
00:10 | 2023-05-31
01/06/2023 17:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact