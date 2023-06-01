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بالفيديو... الأمير الحسين يعقد قرانه على رجوة آل سيف

Lebanon 24
01-06-2023 | 10:41
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عُقد قران الأمير الأردنيّ الحسين بن عبدالله على خطيبته رجوة آل سيف، بحضور عائلتيهما وعدد من المدعوين.
 
 
وقد توافد ملوك وأمراء وقادة من حول العالم للمشاركة في الحفل الذي أُقيم في قصر زهران، في العاصمة الأردنية عمّان.
 
 
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وبعد الإنتهاء من مراسم عقد القران، تقبّل العروسين التهاني، وتوجّه المشاركون إلى قصر الحسينية، للمشاركة في الحفل الذي يُقام على شرف الأمير الحسين ورجوة آل سيف.
 
 
وشهدت مختلف ميادين وساحات العاصمة عمان والمحافظات المخصصة للاحتفالات، حضورا جماهيريا كبيرا، عبر خلالها المواطنون عن ابتهاجهم وفرحتهم الغامرة بهذه المناسبة السعيدة.
 
 
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