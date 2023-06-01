بالفيديو... الأمير الحسين يعقد قرانه على رجوة آل سيف

عُقد قران الأمير الأردنيّ الحسين بن عبدالله على خطيبته رجوة آل سيف، بحضور عائلتيهما وعدد من المدعوين.

وقد توافد ملوك وأمراء وقادة من حول العالم للمشاركة في الحفل الذي أُقيم في قصر زهران، في العاصمة الأردنية عمّان.

لحظة عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على #رجوة_آل_سيف#الأردن#الحدث pic.twitter.com/BaiC6nD4Fj — ا لـحـدث (@AlHadath) June 1, 2023 Advertisement

وبعد الإنتهاء من مراسم عقد القران، تقبّل العروسين التهاني، وتوجّه المشاركون إلى قصر الحسينية، للمشاركة في الحفل الذي يُقام على شرف الأمير الحسين ورجوة آل سيف.