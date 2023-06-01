قرارٌ من العاهل الأردني بشأن "عروس" نجله.. ماذا أعلن؟

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ونشر الديوان الملكي الأردني على موقعه البيان التالي: "صدرت الإرادة الملكية السامية بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف بلقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوةُ الحسين المعظمة، بمناسبة عقد قرانها على صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم حفظه الله".وكانت مصادر خاصة أكدت في وقت سابق صدور الإرادة الملكية فور توقيع عقد القران.وعقد قران الأمير الحسين والأميرة رجوة في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان وسط حضور مئات الشخصيات.