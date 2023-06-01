في عرس الأردن.. الأميرتان سلمى وإيمان تخطفان القلوب

خطفت الأميرتان سلمى وإيمان، شقيقتا الأمير الحسين القلوب عند دخولهما برفقة العروسة رجوة آل السيف إلى قصر زهران. وأظهرت الأميرتان تواضعا شديدا واهتماما بالعروس، وحرصتا على ترتيب فستانها طول فترة الدخول من باب القصر وحتى الشرفة التي عقد عليها القران.



وحظيت هذه المشاهد العفوية باهتمام الأردنيين والجمهور حول العالم الذي تابع الحفل المذاع مباشرة.

الأميرة رجوة برفقة الأمير هاشم والأميرات إيمان وسلمى🤍 pic.twitter.com/olBaJw0wOw — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 1, 2023 Advertisement

وشهد قصر زهران حضورا لمئات الشخصيات وسط أجواء من الفرح لزفاف ولي العهد الأمير الحسين.



وبعد تلقي التهاني سينتقل العروسان بالموكب الأحمر إلى قصر الحسينية لإكمال مراسم الزفاف المحضر لها. (سكاي نيوز عربيو)