الإحتفالات تعمّ البلاد.. الأردنيون يوزعون الذبائح فرحاً بالأمير الحُسين

قدم الأردنيون الذبائح فرحاً بزفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين والأميرة رجوة آل سيف الذي أقيمت مراسمه في قصر زهران بالعاصمة عمان.



وأظهرت مجموعة من الصور تم تداولها، سيارات تحمل عدداً من الإبل تمّ تقديمها وتوزيعها على الناس إحتفالاً بالزفاف القائم اليوم .

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وعبر الأردنيون عن فرحهم بمناسبة زفاف ولي العهد الحسين بن عبد الله، بإقامة احتفالات واسعة في أرجاء البلاد وتنظيم فعاليات مختلفة على نفقاتهم الخاصة.

كذلك، تزينت الشوارع العاصمة بصور الأمير الحسين ولي العهد الأردني وعروسه الأميرة رجوة خالد آل سيف.