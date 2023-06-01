Advertisement

عربي-دولي

الأمن الفيدرالي الروسي: استهداف المنشآت النووية الروسية يهدد أوروبا بكارثة نووية

Lebanon 24
01-06-2023 | 12:02
A-
A+
Doc-P-1073195-638212430193907486.jpg
Doc-P-1073195-638212430193907486.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، إن موسكو تعتبر أن الهجمات على المنشآت النووية الروسية محاولة من جانب كييف والرعاة الغربيين لإحداث كارثة نووية في أوروبا.

ونقلت تاس عن بورتنيكوف قوله: "محطة زابوروجي للطاقة الكهروذرية ما زالت تتعرض لهجمات، مضيفا: "هناك هجمات إرهابية يتم تنفيذها على منشآت البنية التحتية لمحطات الطاقة النووية في كالينينغراد وكورسك ولينينغراد وسمولنسك".
Advertisement

وشدد بورتنيكوف على أن الجانب الروسي يعتبر أن هذا يمثل "توجها لدى كييف ورعاتها لإحداث كارثة نووية في أوروبا".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن درجة مشاركة الناتو في الصراع في أوكرانيا آخذة في الازدياد.

من جهته اعتبر نائب رئيس وزارة الخارجية الروسية ألكسندر غروشكو أن أوكرانيا أجهضت جميع المبادرات التي تقدم بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لتعزيز أمن محطة زابوروجي النووية، وذكر أن السلطات الأوكرانية رفضت اقتراح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإنشاء منطقة للسلامة النووية حول المحطة. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:33 | 2023-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2023-06-01
14:59 | 2023-06-01
14:49 | 2023-06-01
14:28 | 2023-06-01
14:24 | 2023-06-01
14:00 | 2023-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website