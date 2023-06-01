تمت دراستها من قبل.. هذا هو الهدف من العقوبات ضد القادة السودانيين

أشار مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إلى أن "العقوبات على السودان تمت دراستها من قبل، وكان القرار بأن التوقيت الآن مناسب لفرضها نظرا للانتهاكات التي ارتكبها الطرفان خلال الصراع وخاصة خلال الهدنة الأخيرة"، لافتاً الى اننا "نسعى من خلال العقوبات إلى تغيير السلوك لدى طرفي الصراع ووضع حد للعمليات القتالية بما يضمن في نهاية المطاف التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى تسلم المدنيين للسلطة عبر انتقال ديمقراطي".

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وقال: "فرض العقوبات يشكل تحديا على عملية إيصال المساعدات الإنسانية، والتنسيق جار مع الاتحاد الإفريقي وإيغاد والجامعة العربية في مساعينا لإيجاد حل للأزمة".





وأضاف: "لم يغادر أي من الطرفين جدة وكلاهما يبحث عن إجراءات لبناء الثقة، والعقوبات تكمل الديبلوماسية التي نعتمد عليها في جهودنا لإيجاد حل للصراع".



هذل وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن البيت الأبيض "فرض قيودا على تأشيرات سودانيين، بينهم مسؤولون في الجيش وقوات الدعم السريع، وأفراد من النظام السابق للرئيس عمر البشير بسبب مسؤوليتهم أو تورطهم في تقويض انتقال السودان إلى الديمقراطية".