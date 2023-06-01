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عربي-دولي

مدفيديف: من الضروري تدمير مخططات نظام كييف الإرهابي

Lebanon 24
01-06-2023 | 12:47
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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، خلال زيارته لميدان برودبوي العسكري العام بمقاطعة فولغوغراد أن هدف العملية العسكرية الخاصة مكافحة الإرهاب والقضاء على مخططاته.

ووصف مدفيديف الهجوم الأوكراني بطائرات مسيرة على موسكو، بأنها عملية إرهابية وليست عسكرية وأن هدفها استفزازي.
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كما أكد أن مثل هذه الهجمات الجبانة، والأسلحة المستخدمة فيها لا يمكن أن تلحق أضرارا بالمنشآت العسكرية.
 
وقال: "الكل يفهم أن الهجوم الأوكراني يعتبر هجوما إرهابيا، هذه ليست معركة عسكرية وليست عملا عسكريا.. ما هو الغرض الذي يمكن أن يسعى إليه مثل هذا الهجوم؟.. الأجهزة المستخدمة لا يمكن أن تسبب ضررا لمنشآت عسكرية، أو منشآت إدارية تابعة للدولة، وهذا يعني أن الهدف من الهجمات الإرهابية إلحاق الضرر بالسكان المدنيين .. هذا عمل إرهابي ". (روسيا اليوم) 
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