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إقتصاد

مفاجأة في سوق النفط.. ما الجديد؟

Lebanon 24
01-06-2023 | 12:48
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ارتفعت مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي، الخميس، وفقاً لبيانات حكومية، لتأتي مخالفة للتوقعات، حيث يراهن المضاربون على ارتفاع الطلب على الطاقة مع حلول موسم السفر الصيفي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الأسبوعي، إنّ مخزون الخام الأميركي ارتفع بمقدار 4.49 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 26 أيار.
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وكانت توقعات المحللين تشير لتراجع بمقدار 1.1 مليون للأسبوع الماضي. وفي الأسبوع السابق حتى 19 أيار، أعلنت إدارة معلومات الطاقة عن تراجع قدره 12.5 مليون برميل، وهو أكبر تراجع بالمخزونات في ستة أشهر.

في غضون ذلك، كشفت إدارة معلومات الطاقة عن سحب 2.6 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، والذي تستغله إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، منذ أواخر عام 2021 لتخفيف محدودية إمدادات النفط الخام في السوق.

كذلك، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات البنزين بـ 207 ألف برميل مقابل التوقعات لعجز قدره 369 ألف برميل.

كذلك، ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 985 ألف برميل، مقابل التوقعات بتراجعه 118 ألف برميل.

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