شاركوا في تدبير اغتيالات.. عقوبات جديد تطال أعضاء بالحرس الثوري

فرضت الولايات المتحدة، اليوم، عقوبات على أعضاء بالحرس الثوري الإيراني وشركة تابعة لفيلق القدس، تتهمهم بالمشاركة في تدبير مؤامرات إرهابية تستهدف مسؤولين سابقين في الحكومة الأميركية ومواطنين يحملون الجنسيتين الأميركية والإيرانية ومنشقين إيرانيين.

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وأشارت الخزانة الأميركية إلى انها تستهدف من هذه الخطوة ثلاثة أفراد مقيمين في إيران وتركيا وشركة تابعة لفيلق القدس، ذراع الحرس الثوري للعمليات الخارجية، واثنين من كبار المسؤولين في جهاز مخابرات الحرس الثوري لضلوعهم في التخطيط لعمليات اغتيال مدنيين، من بينهم صحفيون بالخارج.



