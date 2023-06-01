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عربي-دولي

ستولتنبرغ: الناتو يناقش أمن أوكرانيا بعد نهاية الصراع

Lebanon 24
01-06-2023 | 13:37
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قال الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الحلف في أوسلو، إن الناتو يناقش حاليا أمن أوكرانيا في فترة ما بعد الصراع.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى تزويد أوكرانيا بدعم عسكري طويل الأمد، وببرامج متعددة، كما ناقشنا بالفعل، تقديم ضمانات أمن لأوكرانيا في فترة ما بعد الصراع".
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وأوضح: "تفاصيل كيفية القيام بذلك، والآليات التي ستكون عليها، لم تحدد بعد، لكن الفكرة هي منع تكرار التاريخ نفسه.. هذه هي المهمة، ونحن نناقشها".

وأشار ستولتنبرغ إلى أنه "قبل اتخاذ أي قرارات، فإن مشاورات الحلفاء ضرورية.. أجرينا مناقشة عامة حول كيفية تحقيق التفاهم المتبادل والمضي قدما، أولا، يتفق الجميع على أن أبواب الناتو مفتوحة وأن أوكرانيا ستصبح عضوا.. وكان هناك أيضا تركيز على ضمان توفير الدعم العسكري اللازم لأوكرانيا ". (روسيا اليوم) 
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