27
o
بيروت
25
o
طرابلس
17
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
لافروف: النظام العالمي الأحادي القطب بات من الماضي
Lebanon 24
01-06-2023
|
14:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن النظام العالمي الأحادي القطب بات من الماضي.
ودعا لافروف خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" الذي عقد في جنوب إفريقيا: "هنا في كيب تاون، من المهم جدا تنسيق جهودنا بشأن جميع القضايا، وبشأن جدول الأعمال الداخلي في مجموعة "بريكس"، وهذا يشمل بالدرجة الأولى سبل توسيع كتلتنا.
Advertisement
وأضاف في كلمته الترحيبية خلال الاجتماع: البيان المشترك الخاص بنتائج الاجتماع، وتم التوافق عليه نأمل أن يقدم مساهمة جيدة في البيان الذي سيصدر عن قادة "الخماسية" في أغسطس في جوهانسبرغ".
وتابع: "على خلفية أنشطة الغرب، بلداننا مطالبة بمشاركة جميع دول الأغلبية العالمية، من حيث العمل بنشاط لإعداد استجابات مشتركة عالمية للتحديات العصر، وأخص بالذكر جهود تقويض أسس الأمن الجماعي المتساوي وغير القابل للتجزئة، والصراعات الإقليمية، والإرهاب الدولي، والجريمة العابرة للحدود، والاستخدام الإجرامي للتكنولوجيا الحديثة".
وأشار في هذا السياق إلى أن موسكو ترحب بعقد جلسة منفصلة بصيغة "أصدقاء البريكس" مع دعوة الدول التي تتبنى فكرا مماثلا.
ينعقد اجتماع وزراء خارجية دول البريكس يومي 1 و 2 حزيران في كيب تاون، ووصل لافروف إلى جنوب إفريقيا للمشاركة، وكان قد عقد صباح الخميس عددا من الاجتماعات الثنائية. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قتيل في هذه المنطقة.. مجهول اطلق النار عليه داخل سيارته
Lebanon 24
قتيل في هذه المنطقة.. مجهول اطلق النار عليه داخل سيارته
15:33 | 2023-05-31
31/05/2023 03:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"توب" مكشوفة.. مُذيعة ومراسلة أخبار الـ MTV بإطلالة مُثيرة شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بـ"توب" مكشوفة.. مُذيعة ومراسلة أخبار الـ MTV بإطلالة مُثيرة شاهدوا الفيديو
02:44 | 2023-06-01
01/06/2023 02:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني بالأبيض.. شاهدوا آخر ظهور لها مع خطيبها قبل أيام من زفافهما (صور)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني بالأبيض.. شاهدوا آخر ظهور لها مع خطيبها قبل أيام من زفافهما (صور)
00:33 | 2023-06-01
01/06/2023 12:33:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فضائح تظهر للعلن.. اتهامات بين جويل حاتم وشقيقة الراحل جورج الراسي إليكم تفاصيل ما يجري (فيديو)
Lebanon 24
فضائح تظهر للعلن.. اتهامات بين جويل حاتم وشقيقة الراحل جورج الراسي إليكم تفاصيل ما يجري (فيديو)
03:12 | 2023-06-01
01/06/2023 03:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض... ما هي تسعيرته الآن؟
Lebanon 24
الدولار ينخفض... ما هي تسعيرته الآن؟
09:45 | 2023-06-01
01/06/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:00 | 2023-06-01
هذه أسباب تفاهمات إيران والوكالة الذريّة
14:59 | 2023-06-01
إنتهاكات جسيمة.. تعليق محادثات جدة بشأن السودان
14:49 | 2023-06-01
كم يملك أردوغان من أموال وعقارات؟.. الجريدة الرسمية التركية تُعلن التفاصيل
14:28 | 2023-06-01
"تمنيت أن أكون معكم".. هكذا هنأ بايدن ولي العهد الأردني (فيديو)
14:00 | 2023-06-01
16 معلومة مهمة عن "الدولار".. إكتشفوها الآن!
13:37 | 2023-06-01
ستولتنبرغ: الناتو يناقش أمن أوكرانيا بعد نهاية الصراع
فيديو
واحدة من أغرب التصديات لكرة القدم حدثت في مباراة بالدوري السعودي.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
واحدة من أغرب التصديات لكرة القدم حدثت في مباراة بالدوري السعودي.. شاهدوا الفيديو
08:00 | 2023-05-31
01/06/2023 22:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب تبكي بشدة.. ماذا حصل؟ (فيديو)
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب تبكي بشدة.. ماذا حصل؟ (فيديو)
05:00 | 2023-05-31
01/06/2023 22:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
شجار عنيف بين لبنانيين وعراقيين بالرصاص يُغلق وسطا تجاريا في البرازيل شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شجار عنيف بين لبنانيين وعراقيين بالرصاص يُغلق وسطا تجاريا في البرازيل شاهدوا الفيديو
00:10 | 2023-05-31
01/06/2023 22:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact