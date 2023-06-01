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عربي-دولي

لافروف: النظام العالمي الأحادي القطب بات من الماضي

Lebanon 24
01-06-2023 | 14:24
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن النظام العالمي الأحادي القطب بات من الماضي.

ودعا لافروف خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" الذي عقد في جنوب إفريقيا: "هنا في كيب تاون، من المهم جدا تنسيق جهودنا بشأن جميع القضايا، وبشأن جدول الأعمال الداخلي في مجموعة "بريكس"، وهذا يشمل بالدرجة الأولى سبل توسيع كتلتنا.
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وأضاف في كلمته الترحيبية خلال الاجتماع: البيان المشترك الخاص بنتائج الاجتماع، وتم التوافق عليه نأمل أن يقدم مساهمة جيدة في البيان الذي سيصدر عن قادة "الخماسية" في أغسطس في جوهانسبرغ".

وتابع: "على خلفية أنشطة الغرب، بلداننا مطالبة بمشاركة جميع دول الأغلبية العالمية، من حيث العمل بنشاط لإعداد استجابات مشتركة عالمية للتحديات العصر، وأخص بالذكر جهود تقويض أسس الأمن الجماعي المتساوي وغير القابل للتجزئة، والصراعات الإقليمية، والإرهاب الدولي، والجريمة العابرة للحدود، والاستخدام الإجرامي للتكنولوجيا الحديثة".

وأشار في هذا السياق إلى أن موسكو ترحب بعقد جلسة منفصلة بصيغة "أصدقاء البريكس" مع دعوة الدول التي تتبنى فكرا مماثلا.

ينعقد اجتماع وزراء خارجية دول البريكس يومي 1 و 2 حزيران في كيب تاون، ووصل لافروف إلى جنوب إفريقيا للمشاركة، وكان قد عقد صباح الخميس عددا من الاجتماعات الثنائية. (روسيا اليوم) 
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