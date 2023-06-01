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عربي-دولي

"تمنيت أن أكون معكم".. هكذا هنأ بايدن ولي العهد الأردني (فيديو)

Lebanon 24
01-06-2023 | 14:28
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هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن، وزوجته جيلي بايدن، ولي عهد الأردن الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة الحسين، بمناسبة عقد قرانهما.

وقال بايدن، في مقطع مصور بثته السفارة الأميركية في عمّان: "أنت في وجداننا في هذا اليوم المليء بالفرح والاحتفال، ونحن نتطلع في السنوات المقبلة للعمل معك، ومع والديك الفخورين بك، الملك عبد الله والملكة رانيا، وجميع الأردنيين، للاستمرار في تعميق الصداقة بين شعبينا".

وأضاف بايدن: "كم تمنيت حقا أن أكون معكم جميعا اليوم".
 
فيما قالت سيدة أميركا الأولى: "ولي العهد الأمير الحسين، والأميرة رجوة، تهانينا، اليوم وأنتما تبدآن حياتكما الجديدة معًا، نتمنى لكم مستقبلًا زاهرًا بالحب، والسرور والصحة الوافرة". (سكاي نيوز عربية)
 
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