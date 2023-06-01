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عربي-دولي

إنتهاكات جسيمة.. تعليق محادثات جدة بشأن السودان

Lebanon 24
01-06-2023 | 14:59
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أعربت السعودية والولايات المتحدة عن قلقهما البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة لوقف إطلاق النار وإعلان جدة، من قبل كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
 
 
وقالت وزارة الخارجية السعودية، اليوم، إن "الانتهاكات أضرت بالمدنيين والشعب السوداني، وتعيق إيصال المساعدات الإنسانية وعودة الخدمات الأساسية"، بحسب ما نقلته "وكالة الأنباء السعودية".
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وأضافت "الخارجية": "وبمجرد أن تتضح جدية الأطراف فعلياً بشأن الامتثال لوقف إطلاق النار، فإن المسيران على استعداد لاستئناف المناقشات المعلقة لإيجاد حل تفاوضي لهذا الصراع".

وتابعت: "تحقيقاً لهذه الغاية، نحث كلا الطرفين على الالتزام بجدية على وقف إطلاق النار ودعم الجهود الإنسانية التي تستجيب للاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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