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عربي-دولي

تونس.. سعيّد يقترح فرض ضريبة جديدة على المستفيدين من الدعم

Lebanon 24
01-06-2023 | 15:59
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إقترح الرئيس التونسي قيس سعيّد إقرار ضريبة جديدة على من يستفيدون من الدعم "بدون وجه حق"، وذلك من أجل الاستغناء عن قرض من صندوق النقد الدولي و"إملاءاته".

 
وقال سعيّد، اليوم، خلال لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن: "بدل رفع الدعم تحت مسمّى ترشيده يمكن توظيف ضرائب إضافية على من يستفيدون بدون وجه حق بدعم العديد من المواد وبدون الخضوع لأي إملاءات خارجية"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة.
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وأكد "ضرورة تحقيق التوازن المنشود بتصور طرق جديدة تقوم على أساس العدل وتحفظ السلم الأهلي".



هذا ولم يوضح سعيد الفئة التي تستفيد من الدعم ولا كيفية توظيف الضريبة التي يقترحها.

المصدر: سكاي نيوز عربية
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