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وكان ميدفيديف يرتدي الزي العسكري خلال زيارته ساحة تدريب "برودبوي" العسكرية في منطقة فولغوغراد الروسية، برفقة نائب وزير الدفاع نيكولاي بانكوف.وقال ميدفيديف في تصريحٍ له من المنطقة المذكورة: "يجب إبادة نظام كييف لأنه كعش للدبابير وإلا سيشكل تهديداً مستمراً من هناك".وأضاف: "أوكرانيا مدعومة من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا اللتين تسيران في طريق الحرب مع روسيا".وتابع: "خصمنا الأوكراني يتصرف كإرهابي.. الإرهابيون يجب القضاء عليهم.. كما يجب الرد على الهجمات الإرهابية بأقسى ما يمكن".وقبل أيام قليلة، كشف نائب رئيس مجلس الأمن وهو أيضا رئيس روسي سابق أن الحرب في أوكرانيا قد تستمر لعشرات السنين، وتشهد فترات طويلة من القتال تتخللها هدنات.