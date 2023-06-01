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عربي-دولي

سيناتور أميركي يدعو لمقاضاة مدير الـFBI.. ما علاقة بايدن؟

Lebanon 24
01-06-2023 | 16:37
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أشار رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي، جيمس كومر، إلى أنه يعدّ مشروع قانون لمقاضاة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي لرفضه كشف بيانات التورط المحتمل للرئيس الأميركي جو بايدن، في رشوة.
 
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وكتب في تغريدة له على موقع "تويتر": "إنني بصدد صياغة مشروع قانون لمحاسبة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، بتهمة ازدراء الكونغرس. وستصوت اللجنة على هذه المسألة الأسبوع المقبل إذا استمر مكتب التحقيقات في تجاهل طلبي المشروع".

كما أكد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يشغل منصباً أعلى من الكونغرس، وبالتالي لا يحق له تجاهل طلبات أعضائه، موضحا: "مكتب التحقيقات الفيدرالي ليس أعلى من الكونغرس".
 
وطلب أعضاء الكونغرس، في أوائل أيار 2023، بيانات من مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما يتعلق برشوة مع شخص أجنبي مزعومة لبايدن خلال توليه منصب نائب الرئيس. وتم إرسال الطلبات ذات الصلة إلى المدعي العام ميريك غارليند، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي. 

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي، وجود الوثائق التي طلبها الكونغرس. وبحسب كومر، رفضت الدائرة تمريرها إلى مجلس النواب، وعرضت بدلا من ذلك السماح للمشرعين بمراجعتها شخصيا في مقر الدائرة.
المصدر: نوفوستي - روسيا اليوم
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