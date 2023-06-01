ما هي العبارة التي كتبت على التاج الماسي للأميرة رجوة؟

أصبح التاج الماسي الذي إرتدته الأميرة رجوة الحسين زوجة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، حديث مراقبي الحدث الملكي بعدما تبين أنه يحمل عبارة باللغة العربية.



وحمل تاج الأميرة رجوة عبارة "رجوة من الله"، وهو اللقب الذي أطلقته الملكة رانيا على كنتها الجديدة في الكلمة المؤثرة التي ألقتها خلال حفل الحناء الذي أقيم في قصر الحسينية الأسبوع الماضي.