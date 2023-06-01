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قائمة بالأسماء.. هؤلاء هم المرشحون للإنتخابات الأميركية حتى الآن

Lebanon 24
01-06-2023 | 17:08
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يحتدُم النقاش حول الإنتخابات الرئاسية الأميركية التي ستُجرى عام 2024، في حين أن بورصة الترشيحات تزدادُ تباعاً.
 
وإلى الآن، بات هناك أكثر من 7 مرشحين قرروا الإنخراط في السباق الإنتخابي.. فمن هم هؤلاء؟
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الديمقراطيون:
 
1- جو بايدن
2- روبيرت كندي
3- ماريان وليامسون
 
الجمهوريون:
 
1- رون دي سانتيس
2- دونالد ترامب
3- تيم سكوت
4- آسا هاتشينسون
5- فيفيك راماسوامي
6- نيكي هيلي
7- لاري إيلدر
 
وللإشارة، فإن هناك أسماء أخرى قيل أنها تطمح للترشح وهي: مايك بانس، كريس كريستي، كريس سونونو - غلين يونغكين، وغيرهم.
 
ومن بين المرشحين المثيرين للجدل هو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي أعلن حملته الانتخابية في تشرين الثاني الماضي لكنه لا يزال يواجه بعض الانتقادات العنيفة حتى الآن من داخل الحزب الجمهوري بسبب دعمه لمرشحي اليمين المتطرف الذين لم يحالفهم التوفيق في انتخابات التجديد النصفي. وعلى غرار بايدن، لا يحظى ترامب بشعبية كبيرة في أوساط الدوائر الانتخابية.

مع هذا، لا يزال يحكم قبضته على قاعدته الانتخابية وعزز موقفه في استطلاعات الرأي بعد أن وجه ممثلو ادعاء في نيويورك اتهامات له بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها.
 
وفعلياً، فإن ترامب هو المرشح الأوفر حظاً في السباق الرئاسي من الحزب الجمهوري.
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