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عربي-دولي
تغيير مزاج الهولنديين تجاه اللاجئين السوريين
Lebanon 24
01-06-2023
|
17:21
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أظهرت دراسة بحثية تغييراً سلبياً في مزاج الهولنديين تجاه اللاجئين السوريين، في وقت تشهد فيها مراكز الإيواء ازدحاما كبيرا بأعداد اللاجئين الذين يشكل السوريون معظمهم.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة الأبحاث "Motivaction" ونقله موقع تلفزيون "سوريا" أن 66% من الهولنديين لديهم مشاعر إيجابية بشأن استقبال اللاجئين من أوكرانيا، في حين يشعر واحد فقط من كل ثلاثة هولنديين (32%) بإيجابية بشأن استقبال اللاجئين من سورية.
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وبحسب الدراسة تبلغ نسبة الهولنديين الذين يعتقدون أن الأوكرانيين يستحقون الحماية 78%، أما بالنسبة للاجئين السوريين فهي أقل بكثير اذ تبلغ 52%.
كما أن ثلثي السكان الهولنديين (68%) يصفون اللاجئين الأوكرانيين بأنهم شجعان، بحسب الدراسة الهولندية.
ووفقا للدراسة فإن الموقف الإيجابي تجاه اللاجئين الأوكرانيين يعني أيضا أن الغالبية العظمى (59%) من الهولنديين إيجابيون بشأن القيام بعمل تطوعي للاجئين الأوكرانيين.
الأفارقة الذين جاءوا من أوكرانيا كعمال مهاجرين هم أيضا من بين اللاجئين من أوكرانيا، ومع ذلك، فإن الهولنديين أقل إيجابية بشأن وصول هؤلاء اللاجئين، فقط الربع (24%) أبدوا ردود فعل إيجابية بشأن وصول اللاجئين الذين تم توطينهم في أوكرانيا كعمال مهاجرين.
ويشير الكثير من الهولنديين أيضا إلى أن السوريين يشغلون منازل ووظائف مخصصة للهولنديين، أو أنهم ضارون بالاقتصاد وهؤلاء يشكلون نسبة 29%، أو أنهم يشكلون تهديدا بسبب دينهم وهؤلاء نسبتهم 27%، وذلك بشكل أكبر من الأوكرانيين بحسب ما نقلت وسائل إعلام عن الدراسة.
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