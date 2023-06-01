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عربي-دولي
عقوبات أميركية تساوي بين قوات الدعم السريع والجيش المنسحب من التهدئة
Lebanon 24
01-06-2023
|
18:00
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أعلن البيت الأبيض الخميس أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية جديدة وقيودا على التأشيرات بحق الأطراف التي تمارس العنف في السودان، في موقف يساوي بين قوات الدعم السريع الملتزمة بالتهدئة والجيش الذي أعلن انسحابه من مفاوضات التهدئة، واستمراره في تنفيذ عملياته.
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وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان في بيان إن أعمال العنف في هذا البلد تشكل مأساة ينبغي أن تتوقف، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية عن العقوبات.
وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصحافيين خلال محادثات حلف شمال الأطلسي في أوسلو إن الولايات المتحدة تنظر في خطوات يمكننا اتخاذها لتوضيح وجهات نظرنا حيال أي زعماء يقودون السودان في الاتجاه الخاطئ، بما في ذلك عبر مواصلة العنف وخرق اتفاقات وقف إطلاق النار التي التزموا بها.
ويرى مراقبون أن هذه الصيغة تدفع باتجاه الضغط على أطراف الصراع نحو التوافق حول الخطة، بما تحظى به من دعم دول الإقليم والجوار ورعاية أممية، لكنها تضم الآلية الثلاثية التي كان لها دور رئيسي في التوقيع على الاتفاق الإطاري الذي يحمّله البعض مسؤولية اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقدمت الآلية الموسعة تطمينات بإشراك مجموعات كاملة من أصحاب المصلحة السودانيين، بمن في ذلك أحزاب سياسية وفاعلون ومدنيون، لكنها لم تحدد ماهية الأطراف وما إذا كان سيتم استبعاد فلول نظام الرئيس السابق عمر البشير أم لا، متجاهلة التأثير السلبي للحركة الإسلامية في الصراع الدائر حاليًا.
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