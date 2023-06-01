"انتصار كبير".. مجلس الشيوخ الأميركي يُقر اتفاق سقف الدين

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مجنباً الولايات المتحدة التخلف عن سداد ديونها، أقر مجلس الشيوخ الأميركي في وقت متأخر أمس الخميس اتفاق تعليق سقف الدين، ، فيما اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن الخطوة "انتصار كبير" للاقتصاد الأميركي.وأرسل المجلس مشروع القانون إلى الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه وتحويله إلى قانون. ومن المنتظر أن يلقي بايدن خطاباً بهذا الشأن الليلة.وصوّت 63 عضواً على مشروع القانون بالموافقة، فيما رفضه 36، وهو ما يعكس دعماً من الحزبين لمشروع القانون.ويمنح تصويت المجلس على القرار بسرعة، الاقتصاد الأميركي عدة أيام إضافية قبيل الموعد النهائي لنفاد وزارة الخزانة الأميركية من الأموال في 5 حزيران.ومرر مجلس النواب مشروع القانون، يوم الأربعاء، بعد مفاوضات طويلة وشاقة بين الإدارة الأميركية ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي وفريقه.وتتجنب الولايات المتحدة بذلك خطر التخلف عن سداد ديونها، في خطوة كانت ستؤدي إلى آثار كارثية على الاقتصادين الأميركي والعالمي.ويعني تعليق سقف الدين مدة عامين، السماح للحكومة الأميركية بالاقتراض إلى عام 2025 ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية دون قيود، لكن مشروع القرار يأتي مع اقتطاعات في الإنفاق الحكومي طالب بها الجمهوريون، وكانت محل خلاف طوال عملية التفاوض.وهذه الخطوة تختلف عن رفع سقف الدين بمبالغ معينة، إذ لا يقيد القانون الحكومة باقتراض مبلغ بعينه، وإنما يسمح لها بالاقتراض دون سقف."انتصار كبير"وقال بايدن، إنه يود أن يشكر زعيما الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر والأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل على تمرير مشروع القانون "بسرعة".وأضاف أن هذه الاتفاقية التي توافق عليها الحزبان "انتصار كبير لاقتصادنا".وأعرب عن تطلعه إلى "المصادقة على مشروع القانون في أسرع وقت ممكن، والتعامل مع مشكلات الشعب الأميركي مباشرة، الجمعة".وقال بايدن: "الآن، صوت أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين لحماية تقدمنا الاقتصادي الذي حققناه بكد، ومنع تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها لأول مرة".وتابع: "لا أحد يحصل على كل شيء في عملية التفاوض، ولكن لا تخطئوا الظن، هذه الاتفاقية غير الحزبية هي فوز كبير لاقتصادنا وللشعب الأميركي".تجنب التخلف عن سداد الدينولولا رفع هذا السقف لواجه أكبر اقتصاد عالمي احتمال التخلف عن السداد في 5 يونيو، ما يجعله عاجزاً عن دفع مستحقاته من أجور ومعاشات تقاعد وصولاً إلى تسديد ديونه.(الشرق)