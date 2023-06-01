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عربي-دولي

بعد مُحادثات في جنوب إفريقيا.. هذا ما دعت إليه مجموعة "بريكس"

Lebanon 24
01-06-2023 | 23:48
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خلال محادثات في جنوب إفريقيا، أكد دبلوماسيون كبار من دول بريكس أن المجموعة منفتحة على انضمام أعضاء جدد، في وقت تسعى الكتلة إلى الحصول على صوت أقوى في الساحة الدولية، مع الدعوة إلى إعادة توازن النظام العالمي.
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ودعا وزراء خارجية مجموعة الدول الخمس، المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى "إعادة توازن" النظام العالمي، وذلك خلال اجتماعهم في الكاب في إطار مؤتمر يستمر يومين تطغى عليه تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار خلال كلمة افتتاحية "اجتماعنا يجب أن يبعث رسالة قوية مفادها أن العالم متعدد الأقطاب، وأنه يعيد توازنه، وأن الطرق القديمة لا يمكنها معالجة الأوضاع الجديدة". أضاف "نحن رمز للتغيير ويجب أن نتصرف على هذا الأساس".

بدوره قال نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو تشو إن بكين ترحب بالمتقدمين المحتملين لعضوية بريكس. وأضاف في مؤتمر صحافي "نتوقع انضمام مزيد من الدول إلى عائلتنا الكبيرة".

وكانت قد قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور "ستركز مباحثاتنا على فرص تعزيز وتحويل أنظمة الحوكمة العالمية".

يأتي اجتماع دول مجموعة بريكس أمس الخميس قبل قمة لرؤساء الدول مقررة في أغسطس تهيمن على تحضيراتها حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جنوب إفريقيا، الدولة المضيفة للقمة.(سكاي نيوز)


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