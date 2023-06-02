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قتيل و5 جرحى بسقوط لوحة إعلانات جراء عاصفة رملية

Lebanon 24
02-06-2023 | 00:48
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خلفت عاصفة رملية قتيلا وخمسة جرحى في مصر بعد سقوط لوحة إعلانات على طريق سريع في قلب العاصمة المصرية القاهرة.

واسودت السماء فجأة في العاصمة عندما ضربت عاصفة رملية تحمل دوامات برتقالية ضخمة المدينة.
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وذكرت صحيفة "الأهرام" الحكومية أن رياحا عاتية "اقتلعت لوحة إعلانات سقطت على دراجة نارية وسيارة ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين".


كما تم إغلاق مرفأين على البحر الأحمر على طول قناة السويس الخميس مع هبوب رياح تجاوزت سرعتها 50 كيلومترا في الساعة وأمواج تجاوز ارتفاعها أربعة أمتار، وفقا لبيان صادر عن الهيئة المكلفة الممر البحري الذي تعبر من خلاله 10% من التجارة البحرية العالمية.

وأوصت وزارة الصحة المصرية السكان بوضع كمامات والحد من تنقلاتهم.
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