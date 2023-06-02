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عربي-دولي

روسيا تسقط مسيّرات أوكرانية.. وتشكل جيشين جديدين

Lebanon 24
02-06-2023 | 00:58
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أسقطت وسائل الدفاع الجوي الروسي، طائرات مسيرة أوكرانية عدة قرب مدينة كورسك المجاورة للحدود مع أوكرانيا، وكشف موسكو عن عزمها تشكيل جيشين جديدين وفيلق و26 لواء ومنطقتين عسكريتين.

تفصيلا، قال حاكم منطقة كورسك، رومان ستاروفويت، على حسابه في تلغرام: "الليلة أسقط أحد أنظمة الدفاع الجوي طائرات مسيرة أوكرانية عدة قرب كورسك"، بحسب ما نقلت فرانس برس.
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وحث الحاكم السكان على البقاء هادئين حيث أن المدينة تحت "حماية موثوقة" من الجيش الروسي.


ولم يقدم ستاروفويت أي معلومات عن الخسائر البشرية أو الأضرار المادية.

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