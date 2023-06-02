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عربي-دولي

"لم نعمل أبداً مع أي حكومة".. شركة "أبل" تنفي استخدام أجهزتها في التجسس على الروس

Lebanon 24
02-06-2023 | 01:23
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نفت شركة أبل الأميركية مزاعم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأنها تعاونت مع جواسيس أميركيين لمراقبة مستخدمي هواتف أيفون الروس.
وفي بيان لها، قالت الشركة إنها "لم تعمل أبدا مع أي حكومة لتوفير باب خلفي في أي منتج من منتجات أبل ولن تفعل ذلك أبدا"، وفقا لرويترز.
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وكانت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية أعلنت أمس الخميس في بيان لها، أنها كشفت عن عملية للاستخبارات الأميركية نفذت من خلال برمجيات خبيثة على الأجهزة المحمولة من تصنيع شركة "آبل".


 وأوضح البيان أنه "في سياق ضمان أمن البنية التحتية للاتصالات الروسية، تم تحديد حالات شاذة خاصة فقط بمستخدمي هواتف "أبل" المحمولة، والناجمة عن تشغيل برمجيات خبيثة غير معروفة سابقا تستغل نقاط ضعف للبرامج وفرتها الشركة المصنعة".

كما أكد أن "أبل" تتيح لوكالات المخابرات الأميركية إمكانية مراقبة كل من يهم أمرهم البيت الأبيض، بل وحتى المواطنين الأميركيين أنفسهم. (سكاي نيوز)

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