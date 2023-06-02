على الرغم من التطمينات.. هل تعتقل جنوب إفريقيا الرئيس الروسي في قمة آب؟

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أكد وزراء خارجية مجموعة بريكس، على تطلع التكتل لمنافسة القوى الغربية، لكن محادثاتهم في جنوب إفريقيا خيمت عليها أسئلة بشأن احتمالات اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا حضر قمة المجموعة المؤلفة من 5 دول في آب.وحضر وزراء خارجية البرازيل وروسيا والهند اجتماع، في كيب تاون، في حين مثّل الصين وكيل وزارة. ولم يتم الإعلان عن أي جدول أعمال رسمي.وقالت ناليدي باندور، وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، إنها تدرس الخيارات القانونية في مسألة مذكرة اعتقال بوتين الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بمزاعم ارتكابه جرائم حرب في حال حضور بوتين قمة جوهانسبرغ المزمعة.ونظريا، بصفتها عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، يتعين على جنوب إفريقيا تنفيذ اعتقال بوتين إذا حضر القمة.