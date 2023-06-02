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عربي-دولي

دمار هائل.. لقطات من مطار الخرطوم تكشف هول الاشتباكات

Lebanon 24
02-06-2023 | 01:46
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تمكنت قناة "العربية" من دخول مطار الخرطوم، ورصد حجم الدمار الناتج عن الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وسجلت "العربية" مشاهد دمار هائل طال هياكل مطار الخرطوم جراء الاشتباكات في العاصمة.

وطال الدمار صالة الركاب الرئيسية للمطار، وطائرات، وعشرات المركبات في موقع المطار.
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وأعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك، أمس الخميس، تعليق محادثات جدة بين طرفي الصراع الدائر في السودان، بسبب "الانتهاكات الجسيمة" المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

لكن البلدين اللذين يسهلان المحادثات بين طرفي الصراع، أبديا في البيان المشترك استعدادهما لاستئنافها حال تنفيذ الطرفين "الخطوات اللازمة لبناء الثقة".

واعتبر البيان المشترك أن طرفي الصراع "يدعيان أنهما يمثلان مصالح الشعب السوداني، لكن أفعالهما زادت من معاناة السودانيين وعرضت الوحدة الوطنية والاستقرار الإقليمي للخطر".

كما فرضت الولايات المتحدة، يوم الخميس، عقوبات على الجهات التي وصفتها بأنها "تؤجج العنف" في السودان، بينما لم يلتزم طرفا النزاع باتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن البيت الأبيض "فرض قيودا على تأشيرات سودانيين، بينهم مسؤولون في الجيش وقوات الدعم السريع، وأفراد من النظام السابق للرئيس عمر البشير بسبب مسؤوليتهم أو تورطهم في تقويض انتقال السودان إلى الديمقراطية"، نقلا عن وكالة الأسوشيتد برس.

وكان الرئيس جو بايدن مهد الطريق للعقوبات في الرابع من أيار الماضي عندما أصدر أمرا تنفيذيا وسع فيه سلطات واشنطن للرد على أعمال العنف، والمساعدة في إنهاء الصراع. (العربية)

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