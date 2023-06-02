بعد سقوطه على المسرح.. بايدن يصدم رأسه بباب الهليكوبتر (فيديو وصور)

صدم الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال عودته إلى البيت الأبيض من حفل تكريم خريجي أكاديمية القوات الجوية، رأسه بباب الهليكوبتر أثناء خروجه منها، بحسب ما أفادت به تقارير اعلامية.

ونشرت صحيفة The Sun صورة له وهو يضع يده على رأسه، فيما يبدو محاولة منه لتخفيف ألم الصدمة.

Joe Biden bumped his head on Marine One right after suffering a hard fall at the Air Force Academy graduation. https://t.co/52NWDKCGTR pic.twitter.com/5l1PfL2wFt — PattiO (@soylentbeige) June 2, 2023 Advertisement





وعند اقترابه من مكان تجمع الصحفيين الذين سألوه عن حاله بعد أن سقط على المسرح، أكد أنه "سقط بسبب كيس رمل"، ومن ثم مازحهم وقام بالهرولة للتأكيد أنه صحته جيدة. وعند اقترابه من مكان تجمع الصحفيين الذين سألوه عن حاله بعد أن سقط على المسرح، أكد أنه "سقط بسبب كيس رمل"، ومن ثم مازحهم وقام بالهرولة للتأكيد أنه صحته جيدة.

بايدن للمراسلين قبل قليل : pic.twitter.com/bidUrn7uzK — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) June 1, 2023



يذكر أن تعرض بايدن للحوادث ليس بالأمر الجديد أو الغريب، فقد تم تصويره مرات عدة إما يتعثر أو يسقط، أو حتى يتلعثم بالكلام أو يسلم على "الأشباح". يذكر أن تعرض بايدن للحوادث ليس بالأمر الجديد أو الغريب، فقد تم تصويره مرات عدة إما يتعثر أو يسقط، أو حتى يتلعثم بالكلام أو يسلم على "الأشباح".

وفي أيار، تعثر بايدن على مجموعة من السلالم خلال زيارة لأحد المزارات في هيروشيما باليابان، وفي أذار 2021، تعثر أثناء صعوده درج طائرة الرئاسة.

وكذلك في حزيران 2022، سقط من على دراجته أمام مجموعة من الصحفيين، وفي تشرين الثاني 2020، بعد فترة وجيزة من فوزه في الانتخابات ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، كسر بايدن قدمه أثناء اللعب مع كلبه.