بحضور ضيوف عرب وأجانب عشاء ملكي فاخر احتفالا بزفاف ولي العهد الأردني.. والملك عبدالله يبدو متعباً (فيديو)

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شهد الأردن، أمس الخميس، مراسم عقد قران ولي العهد الأردني والشابة السعودية رجوة آل سيف، بحضور قادة من الشرق الأوسط والعالم.وأقامت العائلة المالكة الأردنية حفل عشاء ملكي فاخر مساء أمس، احتفالا بزفاف ولي العهد الأمير الحسين، حيث حضر المدعوون من ملوك وقادة وأمراء بأزياء رسمية مرتدين الأوشحة والتيجان الملكية.واستقبل الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا، والأمير الحسين والأميرة رجوة ضيوف حفل العشاء الذي أقيم في قصر الحسينية، عقب الاحتفال الخارجي الذي شهد زفة فلكلورية وأغاني شعبية أردنية بمشاركة فنانين أردنيين وسعوديين.وفي ختام الاستقبالات الملكية، بدا الملك عبدالله متعبا من الوقوف لاستقبال الضيوف، وظهر وهو يتنفس بعمق لاسترداد القوة.(روسيا اليوم)