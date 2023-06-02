أميركا "تستفز" الصين باتفاق مع تايوان.. كيف سترد بكين؟

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خطت الولايات المتحدة خطوة "استفزازية" جديدة للصين باتجاهها لتوسيع التعاون التجاري مع تايوان؛ ما يعزّز فرص حدوث مواجهات ساخنة بين واشنطن وبكين.يعدّد خبير في الشأن الصيني خيارات الصين للرد على الخطوة الأميركية الجديدة، والتي ضمنها الخيار العسكري.تفاصيل الاتفاق التجاري الجديدفقد أعلنت أمس الخميس واشنطن أنها ستوقّع اتفاقية تجارية تاريخية مع جزيرة تايوان.وقال مكتب المفاوضات التجارية في تايبيه، إن المجموعة الأولى من هذه الاتفاقات أُعدّت في إطار "مبادرة الولايات المتحدة وتايوان للتجارة في القرن الحادي والعشرين"، وستوقَّع في واشنطن.يسهِم الاتفاق في زيادة التجارة بين واشنطن وتايبيه، من خلال تنسيق الضوابط الجمركية والإجراءات التنظيمية ووضع تدابير لمكافحة الفساد.ويعدّ هذا الاتفاق التجاري بالنسبة إلى تايوان، "الأكثر شمولا" الذي يوقّع مع الولايات المتحدة منذ العام 1979، بينما يربط البلدان "إطار" للاستثمار منذ 1994.وتعد الصين جزيرة تايوان واحدا من مقاطعاتها، وترفض أي علاقات أجنبية مباشرة معها، وتتهم أي دولة تخالف ذلك بأنها تنتهك مبدأ "الصين الواحدة"، وتعادي بكين، وتتهم واشنطن بشكل خاص بدعم مساعٍ "انفصالية" في الجزيرة.كيف سترد الصين؟الخبير في الشأن الصيني وعضو لجنة الشؤون الآسيوية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية، ضياء حلمي، يطرح عدة احتمالات للرد الصيني، خاصة أن بكين لن تتنازل عن مبدأ "الصين الواحدة":وأشار إلى انها ستضغط اقتصاديا وتجاريا وصناعيا على تايوان.وقال: "إذا تدخلت أميركا بدعم تايوان عسكريا، أو التوغل في بحر الصين الجنوبي، أو قرب جزيرة تايوان، سترد الصين عسكريا كذلك، وستعامل واشنطن بمبدأ المعاملة بالمثل، كما حدث عندما تجاوزت طائرة أميركية بالقرب من السماء الصينية بشكل استفزازي، فهاجمتها على الفور طائرة صينية في وضع هجوم."في تقدير حلمي، فإن واشنطن "تريد توريط الصين في حرب لتدمير اقتصادها وتنميتها، مضحية في سبيل تحقيق ذلك بشعب تايوان واقتصاد البلاد".(سكاي نيوز)