هل مصر وإيران مستعدتان لبدء فصل جديد؟



Advertisement وبحسب الموقع، "قال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الإثنين، في لقاء مع سلطان عمان، إن طهران ترحب بتحسين العلاقات الدبلوماسية مع مصر. وبعد تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية، من المرجح أن تستمر المفاوضات بين طهران والقاهرة بجدية أكبر. وخفت حدة التوترات بعد دخول سوريا إلى جامعة الدول العربية واحتمال السلام بين السعوديين والحوثيين في اليمن". ذكرت مصادر عراقية أن ممثلين من مصر وإيران يجتمعون في العراق منذ آذار بوساطة بغداد. وشملت المحادثات التوترات بشأن اليمن ولبنان وسوريا. كما تمت مناقشة إمكانية عقد لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وذلك بحسب ما نقل موقع "ميدل ايست أي" البريطاني.وبحسب الموقع، "قال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الإثنين، في لقاء مع سلطان عمان، إن طهران ترحب بتحسين العلاقات الدبلوماسية مع مصر. وبعد تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية، من المرجح أن تستمر المفاوضات بين طهران والقاهرة بجدية أكبر. وخفت حدة التوترات بعد دخول سوريا إلى جامعة الدول العربية واحتمال السلام بين السعوديين والحوثيين في اليمن".

وتابع الموقع، "أكد فدا حسين مالكي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، الطبيعة الإيجابية للمفاوضات بين الجانبين في العراق، وقال إن العلاقات بين طهران والقاهرة ستستأنف قريبًا، مع إعادة فتح سفارتي البلدين. وركزت أهداف إيران الخارجية في ظل رئاسة رئيسي على سياسة الجوار، والتطلع إلى الشرق، والعلاقات مع الدول الإسلامية. وسيسمح الارتباط بمصر لإيران بنفوذ أكبر في العالم العربي وتوثيق العلاقات مع دول الجامعة العربية، لا سيما بالنظر إلى التأثير الاقتصادي الهائل للمملكة العربية السعودية على مصر. وبدأت طهران العملية بتطبيع العلاقات مع الرياض، وهي حريصة الآن على بدء العلاقات مع القاهرة".

العقبات الرئيسية

بحسب الموقع، "قيّم وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مقابلة، التطورات بين إيران والسعودية بأنها مهمة، قائلاً إن "مصر ستتخذ خطوات بناءً على تقييم هذه التطورات". إن أمن شبه الجزيرة العربية هو الخط الأحمر لمصر، وكانت طهران تأمل في إقامة علاقات طبيعية مع السعودية والإمارات والبحرين من أجل المضي قدماً مع القاهرة. وذكر السيسي في تشرين الثاني 2018 في منتدى شباب العالم أن مصر لن تسمح بتقويض أمن الخليج العربي وأن الجيش المصري سيحمي إخوانه من أي تهديد مباشر. إلا أنه لا تزال العديد من العوامل الداخلية والخارجية تمثل عقبة أمام إقامة العلاقات بين البلدين".

وتابع الموقع، "من وجهة نظر مصر إن الولايات المتحدة وبعض دول الخليج العربي وإسرائيل هي التي تمنع تطبيع العلاقات. أما في إيران، فيعتقد بعض المتشددين أن إقامة علاقات مع مصر ستكون خيانة للقضية الفلسطينية وقبولًا ضمنيًا لاتفاقات كامب ديفيد واستسلامًا للمطالب المصرية، مثل تغيير اسم شارع خالد الإسلامبولي في طهران. هم يعتقدون أنه في مقابل تغيير الاسم، يجب على مصر أيضًا إزالة علم النظام السابق لمملكة إيران من قبر الشاه وإزالة اسم البهلوي من شارع القاهرة في مصر. بعد التطبيع بين الرياض وطهران، غيرت إيران اسم "شارع الشيخ نمر" الذي سمي على اسم رجل الدين الشيعي الشيخ نمر النمر، والذي أعدمته السعودية عام 2016 ما أدى إلى قطع العلاقات – وهو أحد الشوارع المؤدية إلى القنصلية السعودية في مشهد. لذلك، تم وضع سابقة لإعادة تسمية شارع خالد الإسلامبولي".

وأضاف الموقع، "بالنظر إلى وقف تصعيد علاقات إيران مع جيرانها الخليجيين، من المرجح أن تتضاءل المعارضة. ستصبح الولايات المتحدة أيضًا أقل معارضة للتطبيع، مع الأخذ في الاعتبار التغيير في نمط التفاعلات الإقليمية والتحول في سياسة الولايات المتحدة من الشرق الأوسط إلى التركيز على الصين والحرب في أوكرانيا. ورحبت واشنطن بتطبيع العلاقات الإيرانية السعودية حتى بوساطة الصين. كما وأن الوضع الاقتصادي في إيران مريع للغاية لدرجة أن المتشددين سيكونون مستعدين لمنح تنازلات لمصر إذا حسّن الوضع وصرف انتباه الناس عن القضايا الداخلية".

منافع اقتصادية

رأى الموقع أن "الاقتصاد يمثل حافزاً اضافيا لبدء العلاقات. وشهدت العملة الوطنية الإيرانية انخفاضًا بمقدار 14 ضعفًا منذ انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للولايات المتحدة من المحادثات النووية في عام 2018، ويبلغ معدل التضخم حوالي 50 بالمائة. أما في مصر، بحلول نهاية السنة المالية 2020/2021، بلغ إجمالي ديون البلاد 392 مليار دولار، وشمل ذلك 137 مليار دولار من الديون الخارجية، وهو أعلى بأربعة أضعاف مما كان عليه في عام 2010 (33.7 مليار دولار)".

وبحسب الموقع، "بلغت صادرات إيران إلى مصر في عامي 2021 و2022 ما معدله 6.92 مليون دولار و5.08 مليون دولار على التوالي، وبلغت صادرات مصر 994 ألف دولار و1.42 مليون دولار على التوالي. وتسعى إيران إلى تجاوز العقوبات الأميركية والتصدير إلى الدول المجاورة، وإن مصر تمثل فرصة جيدة جدًا لتصدير السلع الاستهلاكية. يمكن لمصر الحصول على بعض السلع الاستهلاكية بموجب شروط الحظر الإيراني بشروط مناسبة وطويلة الأجل، وحتى استخدام عملتها الوطنية".

وتابع الموقع، "تمثل السياحة حوالي 10-15 في المائة من الاقتصاد المصري وتوفر ملايين الوظائف. وزادت الإيرادات إلى 13 مليار دولار في عام 2021 من 3.80 مليار دولار في عام 2020. وينجذب السياح الإيرانيون إلى مصر بسبب المقابر الشيعية الشهيرة، مثل مقبرة الإمام الثالث للشيعة وضريح مالك عشتار، الجنرال الشهير للإمام الأول للشيعة. في آذار، سمحت مصر للإيرانيين بالحصول على تأشيرات عند الوصول إلى شبه جزيرة سيناء لتقليل التوترات وزيادة عائدات السياح الإيرانيين".

وأضاف الموقع، "بالإضافة إلى ذلك، توفر مصر فرصة جيدة لتصدير النفط الإيراني إلى أسواق خارج المنطقة. ففي السنوات القليلة الماضية، سعت طهران لتصدير نفطها إلى أوروبا عبر خط أنابيب سوميد. وفي أيار 2017، أعطت السلطات المصرية في البداية الضوء الأخضر لطلب إيران، لكنها فشلت. لذلك، يمكن تطبيع العلاقات أن يساعد في إتمام هذا العقد. وسيمكن خط الأنابيب إيران من زيادة صادراتها إلى البحر الأبيض المتوسط وجنوب أوروبا بطاقة 2.5 مليون برميل في اليوم".

العوامل الجيوسياسية

بحسب الموقع، "في ما يتعلق بالمخاوف الجيوسياسية الإقليمية، تعتبر إيران أن مصر لها تأثير كبير على السلام في الشرق الأوسط. ومن بين الأسباب التي دفعت طهران إلى تحسين الاتصالات مع مصر، تمديد اتفاقية إبراهيم إلى دول عربية أخرى، وتشكيل حلف الناتو العربي، وقمة النقب بحضور مصر. هذه السياسة لم تذهب سدى. ففي حزيران 2022، أعلن مسؤولون أمنيون مصريون أنهم لن ينضموا إلى أي تحالف ضد إيران. كما وقد تدعم دول عربية أخرى المصالحة بين إيران ومصر بسبب هذه القضية".

وتابع الموقع، "يخشى العرب من اندلاع حرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة. وتحاول بعض الدول العربية أن تكون في مأمن من عمل طهران الانتقامي في حال وقوع هذه الهجمات من خلال الاقتراب من إيران.

وقال حسن أبو طالب مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عن احتمال نشوب حرب بين إيران وإسرائيل إن "مصر ستتأثر بلا شك حتى لو لم تكن متورطة عسكريا". ومصر قلقة من تواجد إيران في قطاع غزة وعلاقاتها الوثيقة بحماس والجهاد الإسلامي. فالقطاع هو البطاقة الأمنية المباشرة لمصر، التي تحب القاهرة استخدامها في العلاقات المتوترة بين حماس وإسرائيل. تريد القاهرة أن تكون الوسيط الأول للسلام في المنطقة. قبلت الولايات المتحدة هذا الأمر، وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن تقديره له".

وأضاف الموقع، "إن علاقة مصر بإيران تجعلها قادرة على التعامل مع هذه المشكلة بمزيد من التفهم. وطلبت مصر، في مفاوضاتها مع طهران، من السلطات الإيرانية عدم القيام بأي أنشطة ضد إسرائيل على الأراضي المصرية. إن التدخل في شؤون الدول العربية هو اتهام آخر وجهه مسؤولون مصريون لإيران".

التدخل الأجنبي

بحسب الموقع، "إن انعدام الأمن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الذي تسبب فيه الحوثيون، والذي يؤثر على حركة المرور في قناة السويس، يشكل مصدر قلق كبير للمصريين، ويمكن لإيران حل هذه المشكلة الأمنية بالتأثير على الحوثيين. إضافة إلى ذلك، فإن نفوذ الإيرانيين في العراق وبين المجموعات التي تعمل هناك يضمن أمن الشركات المصرية داخل العراق، والتي تتمركز في إطار التحالف الثلاثي بين العراق والأردن ومصر. كما تدعم مصر سوريا في عودة انضمامها إلى جامعة الدول العربية، الأمر الذي يضعف الجماعات الإرهابية داخل سوريا، وهو ما تريده القاهرة، ويعزز مشروع نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا من منظور أمني".

وختم الموقع، "بعد خفض التصعيد الإقليمي بين تركيا وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران، أصبحت طهران والقاهرة جاهزة لبدء فصل جديد، على الرغم من الإرث الصعب لأكثر من أربعة عقود من المواجهة. ومع ذلك، فإن بعض المخاوف الأمنية وتدخلات الدول الأجنبية التي ترى في إعادة فتح العلاقات هذه تهديدًا ما زالت تتحدى هذه المصالحة. علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كانت التطورات المستقبلية ستجعل هذا التقارب ممكنًا".