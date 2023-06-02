33
o
بيروت
32
o
طرابلس
19
o
صور
33
o
جبيل
34
o
صيدا
34
o
جونية
36
o
النبطية
32
o
زحلة
31
o
بعلبك
32
o
بشري
34
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
روسيا تكثف هجماتها.. كيف تحمي أوكرانيا سماء كييف؟
Lebanon 24
02-06-2023
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب موقع "الحرة": كثفت روسيا من هجماتها على كييف باستخدام الصواريخ والمسيرات، لكن أوكرانيا نجحت في التصدي لغالبية تلك الهجمات، بفضل شبكة الدفاع الجوي "المعقدة والمتطورة بشكل متزايد" حول العاصمة الأوكرانية، وفقا لتقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".
Advertisement
في شهر أيار وحده، قصفت روسيا كييف 17 مرة، باستخدام صواريخ فرط صوتية وأخرى باليستية وثالثة من طراز كروز بعيدة المدى، وشنت أكثر من 200 هجوم بطائرة دون طيار، بهدف إرباك الدفاعات الجوية الأوكرانية والتغلب عليها.
وقال المتحدث باسم وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية، أندري يوسوف، إن الغارات الجوية الأخيرة التي استهدفت العاصمة كانت هجوما "هائلاً وغير مسبوق" يهدف إلى استنفاد أنظمة الدفاع الجوي وتوجيه ضربة رمزية قوية في قلب العاصمة وبث الرعب بين المواطنين.
وفي مواجهة هجمات موسكو، تعمل طواقم الدفاع الجوي الأوكرانية على مدار الساعة لمكافحة وابل الصواريخ الذي لا هوادة فيه الذي أطلقه الروس في كييف، وأدت تلك الجهود إلى "إحباط أعنف قصف للعاصمة منذ بدء الحرب وإنقاذ عشرات الأرواح".
ويتحدث أحد أفراد قوات الدفاع الجوي الأوكراني لـ"نيويورك تايمز" عن ذلك العمل المتواصل، ويقول "ليس لدينا أيام إجازة".
أنظمة دفاع جوي حديثة متطورة
والدفاعات الجوية الأوكرانية عبارة عن خليط متشابك من أسلحة مختلفة، تم توفير العديد منها حديثا من قبل الغرب.
وتحمي تلك الدفاعات ملايين المدنيين في كييف ومدنا أخرى، وتحافظ على البنية التحتية الحيوية التي تشمل أربع محطات طاقة نووية عاملة.
تمكنت فرق الدفاع الجوي من إسقاط ما يقرب من 90 في المئة من الصواريخ والطائرات بدون طيار، وصدت 100 في المئة من الصواريخ الباليستية الموجهة إلى كييف، وفقا لسلاح الجو الأوكراني، لكن "لا يمكن التحقق من هذه الإحصائيات بشكل مستقل".
وأعربت وثائق البنتاغون المسربة التي نُشرت في أبريل عن "قلق عميق من أن روسيا يمكن أن تحقق تفوقا جويا مع نفاذ المخزون الأوكراني من الصواريخ المضادة للطائرات".
منذ تسريب هذا التحليل، كثف حلفاء أوكرانيا الغربيون تسليم أنظمة وذخيرة جديدة، وأعطى وصول بطاريتي "باتريوت" لأوكرانيا في أواخر أبريل لأوكرانيا القدرة على إسقاط الصواريخ الباليستية الروسية.
تعتمد أنظمة الدفاع الجوي على مجموعة متنوعة من الأساليب لإسقاط الصواريخ القادمة.
بالنسبة لصاروخ كروز الذي يمكن أن يسافر بسرعة 500 ميل في الساعة، فيمكن للدفاع الجوي الأوكراني اعتراضه باستهداف "توقيعه الحراري أو تتبع الليزر المسقط على الصاروخ".
وبالنسبة للصواريخ الباليستية فهي قادرة على السفر بسرعة أكبر.
وفي مواجهة ذلك، يستهدفهم الأوكرانيون بصواريخ اعتراضية قادرة أيضا على السفر بسرعة عالية، والتي لها توجيهات ورادارات خاصة للمساعدة في التتبع بمثل هذه السرعات.
والدفاع الوحيد المثبت ضد صواريخ إسكندر الروسية القوية هو نظام الدفاع الجوي الأميركي باتريوت، والذي يمكن إطلاقه في غضون تسع ثوانٍ من تحديد الهدف.
فشل استراتيجي روسي
ومنذ أن شنت روسيا غزوها الشامل قبل 15 شهرا، أطلقت أكثر من 5000 صاروخ وطائرات مسيرة هجومية على أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقا لدراسة حديثة أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.
لكن الهجمات الجوية الروسية، فشلت في إحداث التأثيرات العسكرية الاستراتيجية التي كانت موسكو ترغب فيها، وفقا للدراسة.
واستطاعت الدفاعات الجوية الأوكرانية "تغيير مسار الحرب، مما حد من القوة الضاربة الروسية".
وفي حديثه لـ"نيويورك تايمز"، قال ممثل المخابرات العسكرية الأوكرانية، يوسوف، إن الروس فشلوا في شل أوكرانيا، رغم قصفهم للبنية التحتية المدنية والمدن خلال الشتاء وأوائل الربيع، وهو ما دفع موسكو لـ"تغيير تكتيكاتها".
وقال إن موسكو تستهدف الآن المزيد من المنشآت العسكرية لتقويض الهجوم الأوكراني المضاد، بينما تضع أنظارها أيضا على كييف.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كلامٌ مهم عن مصرف لبنان ومئات ملايين الدولارات.. إليكم ما قيلِ مؤخراً
Lebanon 24
كلامٌ مهم عن مصرف لبنان ومئات ملايين الدولارات.. إليكم ما قيلِ مؤخراً
13:52 | 2023-06-01
01/06/2023 01:52:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ جديد داخل محطات البنزين.. هذا ما سترونه دائماً
Lebanon 24
أمرٌ جديد داخل محطات البنزين.. هذا ما سترونه دائماً
14:20 | 2023-06-01
01/06/2023 02:20:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
13:45 | 2023-06-01
01/06/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يصوّب باتجاه الأموال المخزنة في المنازل
Lebanon 24
مصرف لبنان يصوّب باتجاه الأموال المخزنة في المنازل
22:43 | 2023-06-01
01/06/2023 10:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"ملايين" على الأوتوستراد... شاهدوا هذا الفيديو من الدورة
Lebanon 24
"ملايين" على الأوتوستراد... شاهدوا هذا الفيديو من الدورة
09:08 | 2023-06-02
02/06/2023 09:08:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:24 | 2023-06-02
وسط تصاعد التوتر.. سيئول تجري تدريبات بالجزر الحدودية مع الشمال
10:00 | 2023-06-02
لماذا يخاف "الناتو" من عدم إنضمام السويد إلى التحالف؟
09:55 | 2023-06-02
الأمير هاري... أوّل فرد في الأسرة المالكة يُدلي بشهادة في محكمة منذ 130 عاما
09:35 | 2023-06-02
اجتماع بين السعودية والصين في مجال الطاقة.. هذا ما جرى بحثه
08:41 | 2023-06-02
حفل تنصيب أردوغان.. من ستشمل قائمة المشاركين؟
08:30 | 2023-06-02
مفاجأة كبيرة عن الأسلحة الأميركيّة لأوكرانيا... هذا ما كُشِفَ عن صلاحيتها
فيديو
فيديو مروع.. نجوا بأعجوبة بعد سقوط مركبة في فناء كانوا يلعبون فيه
Lebanon 24
فيديو مروع.. نجوا بأعجوبة بعد سقوط مركبة في فناء كانوا يلعبون فيه
08:00 | 2023-06-02
02/06/2023 17:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور ضيوف عرب وأجانب عشاء ملكي فاخر احتفالا بزفاف ولي العهد الأردني.. والملك عبدالله يبدو متعباً (فيديو)
Lebanon 24
بحضور ضيوف عرب وأجانب عشاء ملكي فاخر احتفالا بزفاف ولي العهد الأردني.. والملك عبدالله يبدو متعباً (فيديو)
01:51 | 2023-06-02
02/06/2023 17:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
واحدة من أغرب التصديات لكرة القدم حدثت في مباراة بالدوري السعودي.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
واحدة من أغرب التصديات لكرة القدم حدثت في مباراة بالدوري السعودي.. شاهدوا الفيديو
08:00 | 2023-05-31
02/06/2023 17:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact