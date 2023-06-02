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سوليفان يبحث مع نظيره الإسرائيلي ملف إيران النووي

Lebanon 24
02-06-2023 | 03:44
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استضاف مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، نظيره الإسرائيلي، تساحي هنجبي، وناقشا سبل منع إيران من امتلاك سلاح نووي إلى جانب القلق بشأن دعم إيران لغزو روسيا لأوكرانيا.

ووفقا لبيان لـ"البيت الأبيض"، فقد ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي وسبل مواجهة التهديدات التي تشكلها إيران ووكلائها، وذلك متابعة لاجتماع المجموعة الاستشارية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل في آذار. 
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وأعاد سوليفان التأكيد على هدف الإدارة الأميركية المتمثل بتعزيز أمن إسرائيل وتكاملها الإقليمي في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لتحسين حياة الفلسطينيين، لتحقيق المزيد من السلام والازدهار والتكامل في المنطقة، وفق البيان.

وتطرق سوليفان إلى القلق الأميركي الإسرائيلي المشترك إزاء علاقة روسيا العسكرية المتزايدة مع إيران وأهمية دعم أوكرانيا في دفاعها عن أراضيها ومواطنيها، بما في ذلك من الطائرات المسيرة الإيرانية.
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