على الرغم من التحذيرات الروسية.. بايدن يستمر في تخطي خطوط بوتين الحمراء

كان قرار الرئيس الأميركي جو بايدن الشهر الماضي بمساعدة أوكرانيا في الحصول على طائرات مقاتلة من طراز F-16 بمثابة تجاوز آخر للخط الأحمر الروسي الذي قال نظيره الروسي فلاديمير بوتين إنه سيحول الحرب وسيجر واشنطن وموسكو إلى صراع مباشر.

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وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "على الرغم من التحذيرات المروعة للزعيم الروسي، وافقت الولايات المتحدة تدريجياً على توسيع ترسانة أوكرانيا بصواريخ جافلين وستينغر، وقاذفات صواريخ هيمارس، وأنظمة دفاع صاروخي متطورة، وطائرات مسيرة، وطائرات هليكوبتر، ودبابات إم 1 أبرامز، وقريباً طائرات مقاتلة من الجيل الرابع. ويقول المسؤولون الأميركيون إن أحد الأسباب الرئيسية لتنحية تهديدات بوتين جانبًا هو الديناميكية التي استمرت منذ الأيام الأولى للحرب: لم يلتزم الرئيس الروسي بوعوده بمعاقبة الغرب على توفير الأسلحة لأوكرانيا. هذه الخطوة أعطت القادة الأميركيين والأوروبيين بعض الثقة في أنه يمكنهم الاستمرار في القيام بذلك دون عواقب وخيمة".

وتابعت الصحيفة، "قال مكسيم ساموروكوف، الخبير الروسي في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: "لقد قللت روسيا من قيمة خطوطها الحمراء مرات عديدة بالقول إن أشياء معينة ستكون غير مقبولة ومن ثم لا تفعل شيئًا عندما تحدث". وأضاف: "المشكلة هي أننا لا نعرف الخط الأحمر الفعلي. إنه في فكر شخص واحد، ويمكن أن يتغير من يوم إلى آخر". ويقول المسؤولون الأميركيون إن إدارة مخاطر التصعيد تظل واحدة من أصعب جوانب الحرب بالنسبة لبايدن ومستشاريه في السياسة الخارجية. وأضاف المسؤولون أنه عند تحديد أنظمة الأسلحة الجديدة التي سيتم تزويد أوكرانيا بها، فإنهم يركزون على أربعة عوامل رئيسية. هل هم بحاجة إليها؟ هل يمكنهم استخدامها؟ هل الدولة المانحة تمتلك هكذا أسلحة؟ وماذا سيكون الرد الروسي؟".

وأضافت الصحيفة، "قال المسؤول الكبير في وزارة الخارجية إن إحجام روسيا عن الانتقام قد أثر على حسابات المخاطر لوزير الخارجية أنطوني بلينكن، المقرب من بايدن والذي كان صوتًا مؤثرًا يشجع الإدارة وحلفاء الولايات المتحدة على بذل المزيد لدعم أوكرانيا. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، مثل بلينكن، رأى أيضًا أن فوائد إمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة الفتاكة تفوق مخاطر التصعيد،وعمل على نطاق واسع مع الحلفاء الأوروبيين على تزويد أوكرانيا بطائرات F-16. وتمكنت الإدارة من التوفيق بين هذه المخاوف وسط ضجة من الأوكرانيين والصقور في الكونغرس المحبطين من النهج التدريجي والمتحمسين لبايدن للتحرك بشكل أسرع في إرسال معدات أكثر تقدمًا إلى ساحة المعركة وسط هجوم روسيا الوحشي".

وبحسب الصحيفة، "في بداية الغزو الروسي في شباط من العام الماضي، حذر بوتين من أن أي دولة حاولت "إعاقة" قواته "يجب أن تعلم أن الرد الروسي سيكون فوريًا ويؤدي إلى عواقب لم ترها في التاريخ". ومع استمرار الحرب، أصبحت تحذيرات بوتين ومعاونيه أكثر جرأة، مما يهدد بحدوث محرقة نووية إذا واجهت روسيا انتكاسات في ساحة المعركة. وفي حين تحدى بوتين الولايات المتحدة، إلا أنه لم يوجه هجومًا عسكريًا إلى واشنطن أو حلفائها. لكن المسؤولين الغربيين يدركون أن هذا لا يعني أنه لن يفعل أبدًا - خاصة مع تصاعد الصراع. وقال مسؤولون أميركيون إن أحد التفسيرات المحتملة لإحجام بوتين عن ضرب الغرب هو تضاؤل حالة الجيش الروسي".

وتابعت الصحيفة، "قدر الجنرال مارك إيه ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، في مقابلة حديثة مع فورين أفيرز، أن روسيا تكبدت ما يصل إلى 250 ألف قتيل وجريح منذ بدء غزوها الشامل. ومع تصاعد عدد القتلى الروس، أعاد بوتين ضبط أهدافه الحربية، من السيطرة على كييف وصولاً إلى السيطرة وضم رقعة من الأراضي عبر شرق وجنوب أوكرانيا. ومع ذلك، لا يزال المسؤولون الأميركيون قلقين من أن روسيا، موطن أكبر ترسانة نووية في العالم، يمكن أن تتصاعد في أوكرانيا أو في أي مكان آخر. وبينما كانت إدارة بايدن تزن مثل هذه المخاطر، أعرب القادة الأوكرانيون، بمن فيهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن رعبهم علنًا. لقد زعموا أن التردد والتأخير الملحوظين قد أدى إلى إطالة أمد إراقة الدماء من خلال إعاقة قدرة أوكرانيا على هزيمة الجيش الروسي وفرض إنهاء الحرب".

وأضافت الصحيفة، "داخل إدارة بايدن، يُعتبر البنتاغون أكثر حذراً من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية بشأن إرسال أسلحة أكثر تطوراً إلى أوكرانيا، لكن المسؤولين هناك ينفون أن الخوف من التصعيد يلعب أي دور في حساباتهم. وقال مسؤول كبير في البنتاغون إن وزارة الدفاع ركزت على ما تحتاجه أوكرانيا في أي لحظة. قبل أن يتم نقل أي أسلحة أو معدات غربية تقريبًا إلى الوحدات التي ستستخدمها، يجب أن تتعلم القوات الأوكرانية أولاً كيفية التشغيل والحفاظ على ما تتلقاه".

وختمت الصحيفة، "مما لا شك فيه أن رغبة إدارة بايدن في تجاوز الخطوط الحمراء لبوتين قد عززت قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها واستعادة الأراضي في الشرق والجنوب. لكن ما يتبقى هو ما إذا كان بوتين سيستمر في السماح للغرب بتحدي تهديداته دون عواقب".