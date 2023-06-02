المبعوث الصيني للأزمة الأوكرانية: خطر التصعيد لا يزال مرتفعاً

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قال المبعوث الصيني لشؤون أوراسيا والمكلف بالقضية الأوكرانية لي هوي الجمعة، إن خطر التصعيد في أزمة الحرب الروسية الأوكرانية "لا يزال مرتفعاً".وأشار إلى أن الجانب الروسي يقدر "رغبة الصين الصادقة وجهودها الجدية" في الدفع نحو تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية.وأكد أن الصين ستواصل مساعيها لتهدئة التوتر طالما كان ذلك مفيداً.وشدد على أن جميع الأطراف يجب أن تضمن سلامة المنشآت النووية وأن تتخذ إجراءات ملموسة لتهدئة الوضع.