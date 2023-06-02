تعرفوا إلى الفرقة التي أحيت فقرة "الكيك شو" بزفاف ولي عهد الأردن (فيديو)

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الأغنية قدمها الأخوان التوأم حسام ووسام اللوزي، والمعروفان باسم "فرقة اللوزيين"، وحملت اسم "يا بيرقنا العالي" والتي صدرت عام 2007، وذاع صيتها في الأردن كثيراً، وأصبحت حاضرة في جميع المناسبات الوطنية، وتسمع عبر الإذاعات المدرسية الصباحية.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفقرة تقطيع قالب الحلوى في حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، وزوجته الأميرة رجوة السيف، والمعروفة باسم "الكيك شو"، حيث نالت هذه الفقرة إعجاب الكثير بعد أن تمت تحت أنغام موسيقى وأغنية وطنية.الأغنية قدمها الأخوان التوأم حسام ووسام اللوزي، والمعروفان باسم "فرقة اللوزيين"، وحملت اسم "يا بيرقنا العالي" والتي صدرت عام 2007، وذاع صيتها في الأردن كثيراً، وأصبحت حاضرة في جميع المناسبات الوطنية، وتسمع عبر الإذاعات المدرسية الصباحية.لمشاهدة الفيديو

وتفاعل كل من هو في الحفل مع الأغنية، حيث صعد الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا إلى مكان إقامة فقرة تقطيع الكيكة، وبدأ بالتصفيق وتبادل ضحكات الرضا مع جميع الحضور.



الظهور الأول لفرقة" اللوزيين" كان عام 1992 عندما قدم "الأخوان اللوزي" أغنيات من الفلكلور والتراث الأردني، مثل أغنية "يا عرب يا شرقية" ، كما أنهما طورا "الهجيني والسامر" الأردني من خلال أدائهما ضمن آلات موسيقية، حيث برع الأخوان التوأم بالعزف على آلتي العود والإيقاع.



وسام اللوزي قال لـ"العربية.نت" إن ظهوره في حفل الزفاف لم يكن الأول، حيث كان حاضراً هو وشقيقه وسام في حفل مأدبة العشاء الذي أقامه الملك عبدالله الثاني بحضور 5 آلاف شخص من كافة المحافظات الأردنية، والذي تم في مضارب آل هاشم بغمدان بالعاصمة الأردنية عمان.





سبب تسمية "اللوزيين"

بدايات اللوزيين كانت من خلال المشاركة بالحفلات المدرسية والعائلية والمناسبات الوطنية، ويؤكد الأخ الأصغر حسام أن الناس هم من أطلقوا عليهما "فرقة اللوزيين" بحكم أنهما يعودان لعائلة اللوزي العريقة والكبيرة في الأردن، ربما لكونهما توأما، وهما يفضلان إطلاق اسم "الفنانان وسام وحسام" على فرقتهما، وأول ألبوم غنائي ظهر لهما كان ضمن سهرة ضمت 8 أغنيات عاطفية وشعبية.



وواجه الفنانان صعوبات فنية في البداية، وتغير الأمر بعدها، وبعد أن اتخذا طريقا ملتزما يعبر عن الأغنية والتراث الشعبي الأردني.(العربية)



