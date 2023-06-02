معدلات الهجرة ترتفع بشكل غير مسبوق.. ماذا يعني ذلك بالنسبة للاقتصاد العالمي؟

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وفي عام 2022، كان صافي الهجرة إلى كندا أكثر من ضعف الرقم القياسي السابق. أما في ألمانيا فقد كان أعلى مما كان عليه خلال "أزمة الهجرة" في عام 2015. والآن، أصبح العالم الغني في وسط طفرة هجرة غير مسبوقة، يتزايد عدد سكانها المولودين في الخارج بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، كما يقول تقرير لمجلة Economist البريطانية.



في العام الماضي، انتقل 1.2 مليون مهاجر إلى بريطانيا، وهو الرقم الأكثر شيوعاً على الإطلاق. وفي أستراليا، فقد أصبح صافي الهجرة الآن ضعف المعدل قبل جائحة كورونا، فيما سجلت معدلات الهجرة إلى إسبانيا أعلى مستوى لها على الإطلاق. ومن المتوقع أن ينتقل ما يقرب من 1.4 مليون شخص على الإنترنت إلى أمريكا هذا العام، أي بزيادة قدرها الثلث عما كان عليه قبل الوباء.وفي عام 2022، كان صافي الهجرة إلى كندا أكثر من ضعف الرقم القياسي السابق. أما في ألمانيا فقد كان أعلى مما كان عليه خلال "أزمة الهجرة" في عام 2015. والآن، أصبح العالم الغني في وسط طفرة هجرة غير مسبوقة، يتزايد عدد سكانها المولودين في الخارج بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، كما يقول تقرير لمجلة Economist البريطانية.

وبحسب الإيكونومست، يعود سبب بعض الزيادة في الهجرة إلى أن الناس يعوضون الوقت الضائع؛ حيث حصل العديد من المهاجرين على تأشيرات في عام 2020 أو 2021، لكنهم قاموا بالرحلة بمجرد تخفيف القيود المفروضة عليهم. ومع ذلك، فإن سكان العالم الغني المولودين في الخارج -الذين يزيد عددهم على 100 مليون- أصبحوا الآن أعلى بكثير من معدلات ما قبل الجائحة، مما يشير إلى حدوث شيء آخر.



إن طبيعة اقتصاد ما بعد جائحة كورونا جزء كبير من التفسير، حيث لم تكن البطالة في العالم الغني، عند 4.8٪، منخفضة جداً منذ عقود. وأصبحت الحكومات في حاجة ماسة إلى الموظفين، مع وجود وظائف شاغرة بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق. وبالتالي فإن الأشخاص من الخارج لديهم سبب وجيه للسفر.



وقد تكون تحركات العملات عاملاً آخر لارتفاع معدلات الهجرة، حيث يشتري الجنيه البريطاني أكثر من 100 روبية هندية، مقارنة بـ 90 روبية في عام 2019. ومنذ بداية عام 2021، انخفض متوسط عملة الأسواق الناشئة بنحو 4٪ مقابل الدولار، وهو يتيح للمهاجرين إرسال أموال إلى أوطانهم أكثر من ذي قبل.



وتحاول العديد من الحكومات أيضاً جذب المزيد من الناس والأيدي العاملة، فكندا لديها هدف واضح لاستقبال 1.5 مليون جديد بين الأعوام 2023-2025. ووقعت ألمانيا والهند مؤخراً اتفاقية للسماح لمزيد من الهنود بالعمل والدراسة في ألمانيا.



وتعمل أستراليا على زيادة الفترة الزمنية التي يمكن لبعض الطلاب العمل فيها بعد التخرج من سنتين إلى أربع سنوات. وقد رحبت بريطانيا بسكان هونغ كونغ الذين يتطلعون إلى الفرار من "الاضطهاد الصيني"، حيث وصلت أعدادهم إلى أكثر من 100 ألف شخص.

وجعلت العديد من البلدان من السهل على الأوكرانيين الدخول. حتى تلك البلدان التي كانت معادية للهجرة حتى الآن، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، تنظر بشكل إيجابي أكثر إلى الغرباء في سعيها لمواجهة تأثير السكان المسنين.

وتميل الاقتصادات التي ترحب بالكثير من المهاجرين إلى الاستفادة على المدى الطويل. ففي أميركا يجلب القوم الأجانب معهم أفكاراً جديدة. المهاجرون في أميركا هم أكثر ميلاً إلى 80٪ من الأشخاص المولودين في أميركا لتأسيس شركة وفقاً لورقة بحثية حديثة أجراها بيير أزولاي من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وزملاؤه.

وتشير الأبحاث إلى أن المهاجرين يساعدون أيضاً في بناء روابط تجارية واستثمارية بين بلدهم الأصلي والبلد المستقبِل، كما تساعد شريحة العمال الشباب في تحقيق المزيد من الإيرادات الضريبية.

ويأمل بعض الاقتصاديين أيضاً أن يكون لموجة الهجرة فوائد فورية أكثر.

ويقول تورستان سلوك من شركة Apollo Global Management: "الهجرة المرتفعة مفيدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لأنه يحاول تهدئة سوق العمل وإبطاء التضخم".





وقالت الإيكونومست، إن مثل هذه الحجج قد تكون مفرطة في التفاؤل، مشيرة الى أن وجود المزيد من الناس يزيد من المعروض من العمالة، وهو ما يؤدي إلى انخفاض نمو الأجور، لكن التأثير ضئيل جداً. هناك القليل من الدلائل على أن البلدان التي تستقبل أكبر عدد من المهاجرين لديها أسواق العمل الأكثر مرونة. في كندا، على سبيل المثال، لا تزال الأجور ترتفع بنحو 5٪ على أساس سنوي.

يزيد المهاجرون أيضاً من الطلب على السلع والخدمات، مما قد يؤدي إلى زيادة التضخم. في بريطانيا، يبدو أن الوافدين الجدد يرفعون الإيجارات في لندن، التي تعاني بالفعل من قيود على المعروض من المساكن. يمكن ملاحظة تأثير مماثل في أستراليا.



تشير التقديرات التي نشرها بنك Goldman Sachs إلى أن معدل الهجرة الصافي السنوي الحالي في أستراليا البالغ 500 ألف شخص يرفع الإيجارات بنحو 5٪. تؤدي الإيجارات المرتفعة إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك العام. قد يفسر طلب المهاجرين أيضاً سبب عدم انخفاض أسعار المساكن في العديد من البلدان الغنية كثيراً، على الرغم من ارتفاع معدلات الرهن العقاري.



على مدار العام المقبل أو نحو ذلك، قد تنخفض الهجرة قليلاً، حيث ستنتهي موجة "اللحاق بالركب" بعد الجائحة؛ وستتراخى أسواق العمل في العالم الغني ببطء. ومع ذلك، هناك سبب للاعتقاد بأن المستويات المرتفعة تاريخياً من الوافدين الجدد ستظل كذلك لبعض الوقت.



سياسة الحكومات الأكثر ترحيباً هي أحد العوامل. والأهم من ذلك، أن الهجرة اليوم تولد الهجرة غداً، حيث يجلب الوافدون الجدد الأطفال والشركاء. لم يمضِ وقت طويل، سيبدو التحول المناهض للمهاجرين في العالم الغني في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بمثابة انحراف. (عربي بوست)