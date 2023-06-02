البرلمان التركي الجديد يبدأ عمله بحضور أردوغان

يبدأ اليوم الجمعة، رسميا، عمل البرلمان التركي الجديد، وهو البرلمان الثامن والعشرون للجمهورية التركية.

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وتبدأ الفعاليات الرسمية، ظهرا، أمام نصب مصطفى كمال أتاتورك، في الساحة الرئيسية للبرلمان التركي، بتسليم رئيس البرلمان السابق، مصطفى شينتوب، رئاسة البرلمان، مؤقتا، لأكبر أعضاء البرلمان الجديد سنا، وهو دولت باهتشيلي، رئيس حزب الحركة القومية اليميني، المتحالف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضمن "تحالف الشعب" الحاكم.ويرأس أكبر الأعضاء سنا، الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، والتي تبدأ عند الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة، والتي يؤدي فيها أعضاء البرلمان التركي الجدد، اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان التركي.ويحضر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فعالية أداء اليمين للنواب الجدد، من المنصة المرتفعة في القاعة العامة للبرلمان التركي. (روسيا اليوم)