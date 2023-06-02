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كيف علّق ترامب على حادثة سقوط بايدن؟

Lebanon 24
02-06-2023 | 05:26
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علّق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على حادثة سقوط خلفه الرئيس جو بايدن في حفل تخريج القوات الجوية في كولورادو، وتمنّى له السلامة.

وقال ترامب خلال حدث لتقديم الشكر للمتطوعين في حملته الانتخابية للعام 2024 بولاية أيوا، "حسناً، آمل أنه لم يصب بأذى، أتمنى ألا يصاب بأذى".
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وأضاف "انظروا الموقف برمّته جنون، فعليك أن تكون حذراً على المنصات، لأنك لا تريد السقوط عن السلالم، حتى لو تطلب الأمر النزول عنها خطوة بخطوة". (العربية)
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