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عربي-دولي
مفاجأة كبيرة عن الأسلحة الأميركيّة لأوكرانيا... هذا ما كُشِفَ عن صلاحيتها
Lebanon 24
02-06-2023
|
08:30
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ المعلق الأميركي برادلي ديفلين، قال إن الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بأسلحة غير صالحة للعمل، ويمكن أن يؤدي استخدامها إلى مقتل جنود أوكرانيين.
وأضاف في مقالة لصحيفة The American Conservative: "لا يعرف الأوكرانيون هل الأسلحة القادمة إليهم من الغرب، صالحة للاستخدام أم عديمة الفائدة، وهم لا يجرؤون على سؤال واشنطن عن ذلك، لأن المساعدات الأميركية لا تدعم جيشهم فحسب بل الحكومة الأوكرانية بأكملها".
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وأشار الصحفي إلى تقرير المفتش العام بوزارة الدفاع الأميركية، الذي أكد فيه أن المعدات والأسلحة التي تم تسليمها إلى كييف غير صالح للاستخدام، بسبب تخزينها في ظروف مروعة في القواعد الأميركية.
وشدد الصحفي على أن الأسلحة الأميركية الموردة لأوكرانيا، إما ببساطة لا تعمل، أو أنها في حالة يرثى لها لدرجة أنه إذا تم استخدامها، يمكن أن تتسبب بإصابة العسكريين الأوكرانيين أو حتى بمقتلهم. (روسيا اليوم)
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